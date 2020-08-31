殲-15掛彈從遼寧艦上起飛！組成「7機編隊」飛行

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸首艘航母「遼寧艦」近日公布最新訓練畫面，從影片中可以看見，遼寧艦的艦載機「殲-15」掛載著導彈，從艦上滑躍起飛，並組成7機編隊在空中飛行。

對於殲-15掛載著導彈從遼寧艦上起飛，大陸軍事專家尹卓分析，這代表殲-15的帶彈作戰行動已經非常完整，進入了高等戰術訓練的級別，「因為帶彈出航，同時返回的時候，彈大概已經發射了，說明它進行了戰術訓練，可能是空空對抗，也可能是空海對抗。」

▼殲-15掛彈從遼寧艦上起飛。（圖／翻攝解放軍報）



尹卓認為，殲-15的帶彈起飛應該說是技術很成熟，因為艦載機，特別是採取滑躍起飛的方式，對彈的長短、飛機的重量都有很嚴格的要求，「滑躍起飛帶彈比彈射起飛的要求要更高一些，因為它沒有彈射器的助飛，所以飛機帶彈量是受嚴格限制的，帶的彈越多，帶的油量就越少，作戰半徑就越短。」

尹卓還說，從影片中能發現，殲-15起飛的間隔時間應該很短，才能夠迅速在空中組成7機編隊飛行，「在空中組成編隊，是第1架起飛的飛機要在空域等待第7架飛機起來以後，共同編隊，然後出航，進行小型編隊的一個突擊，而整個遼寧艦可以搭載20多架飛機，今後組成幾個編隊可以同時對不同方向的空域展示奪取制空權、對地的直接攻擊或者是近距離的火力支援。」

▼殲-15機翼下掛載著導彈。（圖／翻攝CCTV）



尹卓強調，這種編隊起飛、編隊攻擊、編隊返航條件的行動，說明殲-15的艦載機操作和戰術訓練已經形成完整的體系，具備整裝作戰的能力。

大陸軍事專家杜文龍認為，從這段畫面中，可以發現幾點變化，首先是飛行訓練，向實際使用武器訓練正在變化發展，「以前我們去觀察殲-15，主要是進行不同氣候條件、不同海況條件下的飛行訓練，現在加上各種武器裝備後，說明綜合作戰指標正在進一步提升。」

杜文龍指出，第二是使用武器訓練方面，逐漸向基礎戰術訓練轉型，「以前使用武器，主要是小的編隊，集中對海上對空中目標進行打擊，屬於戰術組合單元的基本訓練，現在突然看到7機編隊，正從基礎訓練向高端訓練轉型，如果7機編隊對目標進行攻擊，這個編隊數量很大，不是執行一種任務，一定是在一個複雜的作戰體系中，整裝能力與體系能力正在快速形成。」

▼殲-15組成7機編隊。（圖／翻攝CCTV）

