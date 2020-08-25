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海軍前中將：美國航母開進台海「直接幫解放軍加菜」

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▲▼美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍尼米茲號、雷根號航空母艦進行雙艦操演。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

台海情勢緊張，美軍航母戰鬥群近期多次在周邊海域進行訓練。對此，海軍前後勤中將司令甘克強表示，台海萬一真的開戰，美國根本不敢把航母戰鬥群排得那麼近，因為真正的戰鬥這些艦隊會散開，「如果全部集中那敵人高興死了，只要導彈一炸就直接『加菜』了。」

甘克強接受《中評社》採訪時指出，解放軍現在有幾個很厲害的東西，連美國都會忌憚三分，首先是反衛星導彈SC－19；其次是衛士二型WS－2D火箭炮；第三是東風－21D反艦彈道飛彈、東風26洲際飛彈及東風17型高音速彈道飛彈，最後便是可裝載巨浪3型的洲際飛彈即094核動力彈道飛彈潛艦。

甘克強提到，巨浪3型飛彈可打1萬3千公里，幾乎覆蓋整個美國本土；東風41型、東風5型也能各打1萬4千及1萬2千公里，「這讓美中博弈取得了一個恐怖平衡。」

▼海軍前中將甘克強。（圖／翻攝中評社）

▲▼海軍前中將甘克強：美國航母開進台海「直接幫解放軍加菜」。（圖／翻攝中評社）

對於台海開戰，海軍航母戰鬥群會否協防台灣，甘克強表示，美國總認為自己擁有戰鬥力龐大的航母戰鬥群，航母戰鬥群基本賦予包括「戰略嚇阻」「武力炫耀」「越洋用兵」及「縱深打擊」四大任務，但美對中比較無法做到「戰略嚇阻」之功，因為補給戰線拉得太遠，況且美國不會輕易涉入台海作戰區域，中國也絕對不會讓美國進到此一區域內，會有很多反介入手段可運用。

甘克強指出，電視上常見美國派一兩組航母戰鬥群在海上「秀肌肉」，但萬一真的開戰，美國根本不敢把航母戰鬥群排得這麼近，因為真正的戰鬥這些艦隊會散開，「如果全部集中那敵人高興死了，只要導彈一炸就直接『加菜』了。」

甘克強強調，美國若真有本事力挺台灣，就該大方承認「中華民國國號」，並進一步「建交」，否則搞這些手段不就是希望台灣當美國的馬前卒，讓台灣抱著美國大腿越緊而已。

▼解放軍東部戰區近日在台海軍演。（圖／翻攝東部戰區微博）

▲解放軍演練。（圖／翻攝東部戰區微博）

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