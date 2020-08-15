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南韓打造3萬噸級航母　可搭載「閃電II」F-35B戰機

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▲▼美國尼米茲號核動力航空母艦。（圖／路透）

▲美國尼米茲號核動力航空母艦。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

南韓國防部10日發表「2021至2025的國防中期計畫」，除了預計購入F-35B戰鬥機，也將開發3萬噸「輕級航母」，表示「這艘3萬噸級航母可以運輸軍隊、設備和材料，也可以搭載能夠垂直起降的戰鬥機（F-35B）。」

前美國海軍上尉舒斯特爾（Carl Schuster）認為，「小型航母的優勢在於它可以做為南韓的移動機場，如果北韓僅瞄準南韓陸地上的空軍基地，具有機動性的航母能有戰術上和作戰時的優勢。」

除了戰鬥用途外，新航母也可能在非軍事情況下，作為多功能海上軍事基地，可以在發生災難或是事故時，供救援行動的便利使用。

由洛克希德公司（Lockheed-Martin）設計及生產的高度數位化的F-35B戰鬥機，具有短起降和垂直起降的能力，是空對空戰鬥能力僅次於F-22的戰鬥機種，每架價值高達1.094億美元，被譽為將「重新定義多功能戰鬥機」，F-35優秀的垂直和短距起飛能力，可以讓它比平常戰鬥機更靠近戰場。

退休三星陸軍將軍全仁釩卻認為應該優先投資後勤部分，而非一味向軍火商花大筆資金，「投資與收益需要評估，真的值得花這一大筆錢嗎？另一方面，我們是否會因為投資這些，而偏離我們本來擁有的優勢。」

倘若韓國這次成功購得F-35B戰鬥機，將美、英、日並肩，成為世上唯4個擁有多功能隱形戰鬥機的國家。

「2021至2025的國防中期計畫」指出，南韓軍費將在未來5年將大幅擴增至300.7兆韓幣（約7.5兆台幣），政府會逐年調升國防預算，2020年50兆預算額到了2024將會漲幅超過63兆，年均增幅高達6.1%！

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