台灣產的優先用！　黃偉哲到餐廳貼「國產豬」標章

▲台南市長黃偉哲31日中午前往台南市中西區永華路一段福樓餐廳張貼「國產豬」標章，並以豬肉料理作午餐，以示支持使用國產豬肉。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

由於進口美豬的問題然後產生沸沸揚揚的討論，台南市長黃偉哲31日中午前往中西區永華路一段福樓餐廳張貼「國產豬」標章，他指出，台南市還是要超前部署，針對各餐廳、團膳還有營養午餐還是只使用國產豬肉，那外國來的豬肉不管是不是有含瘦肉精，還是優先使用國產豬肉。

事實上，瘦肉精、萊克多巴胺的問題，在2012年時，在馬英九先生擔任總統的時已經開放了含萊克多巴胺的美國牛肉進口。所以目前為止，美國牛肉是許可使用萊克多巴胺的，而美國豬肉是不行的，那現在所以說，在台灣的市場，尤其大家喜歡吃牛排牛肉，很多牛排牛肉是含有萊克多巴胺的，這個部分在台灣本產的牛肉、豬肉是沒有。

到目前為止，台南市也做了稽查，就是說，台南市的牛肉、豬肉是不含萊克多巴胺，市府從2017年到現在2020年3年的時間總共稽查441件豬肉、173件牛肉，2020年1到8月已經稽查的51件豬肉、25件牛肉，都沒有含萊克多巴胺，所以說請消費者放心食用。但是今天更進一步的，堅持使用本產的豬肉，希望說各位店家各位消費者，如果看到這個標章，就可以放心的使用，放心地進去裡面消費，除非你自己一定要吃外國的豬肉，那市府就予以尊重。

黃偉哲說，很多事情政治已經比專業的東西還多，含萊克多巴胺的牛肉在台灣市場，在2012年以後這8年來已經出現在台灣市場，很多消費者都吃了，更不用提在國外市場，像美國牛肉、豬肉當然含瘦肉精，本來就在美國市場，很多美國人也吃了。日本市場能進口美國牛肉，佔日本市場的35％到40％之間，韓國也是，所以說這部分很多事情的討論，在網路上或在媒體上的討論是政治多過於專業。

市長黃偉哲並率同農業局長謝耀清、經發局長陳凱凌、衛生局代局長黃文正等人，在福樓餐廳中午用餐，大啖「豬肉料理」，以示支持使用國產豬肉，並直說好吃！

福樓餐廳業者也表示，台灣消費者對豬肉口感很挑，他們會持續使用國產豬、牛肉，雖然成本會高些，但為了品質與消費者健康，他們很樂意使用國產豬、牛肉。

・一抹逆齡