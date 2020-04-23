扶清寒學子一把　永然法律基金會獎助學金開放申請

▲李永然律師成立「財團法人永然法律基金會」，針對家境清寒、課業優異之大學法律系在學學生提供獎助學金。（圖／資料照）

記者王淑君／台北報導

執業超過40年的國內知名大律師李永然，自幼也是苦讀出身，他了解有些孩子因為家庭因素，造成經濟上的困境，必須分心打工或辦理助學貸款才能讀書。不捨這些青年學子尚未進入社會即揹負一身債務，認為應該有來自社會上的資源幫助他們，抱持著回饋社會的心，於永然法律基金會成立《永然法律基金會獎助學金》，提供清寒學子申請，讓他們在求學時能無後顧之憂地專心學習，畢業後成為社會上有用之材。

自民國100年成立的「財團法人永然法律基金會」，在董事長李永然律師的帶領下，積極推廣法治教育，培育優秀法律人才，並促進司法人權保障，不僅於每年寒暑假舉辦高中法律生活營，建立高中生法治觀念，協助其了解性向，為進入大學法律系就讀做準備外，更自民國107學年度起，針對家境清寒、課業優異之大學法律系在學學生，提供獎助學金，希望貢獻一己之力，對有心向學但家境清寒的學子，提供經濟上的資助，也盼能藉此抛磚引玉，讓更多有能力的社會人士共同為培養明日社會菁英而努力。

近幾年隨著景氣不佳，申請助學貸款的學子人數激增，再加上今年遭遇新冠肺炎肆虐，百業蕭條，許多家庭在經濟上受到極大的衝擊，為了能夠資助更多的清寒學子，永然法律基金會李永然董事長與所有董事們一致同意，將永然法律基金會獎助學金名額自每學期4名增加至6名，希望能讓更多經濟困難的清寒學子能得到實質的資助。

108學年度第2學期的「永然法律基金會法律獎助學金」現已開放申請，詳細活動內容及規定，可參考永然法律基金會活動網頁（http://www.lawlee.org.tw/support01.asp），歡迎符合條件的各大學法律相關科系學生前來申請。