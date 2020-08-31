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LINE推出區塊鏈開發平台　打造數位資產管理服務

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▲LINE Blockchain Developers平台幫助開發者以簡單有效率的方式在LINE Blockchain上打造區塊鏈服務BITMAX Wallet是一款管理數位資產的區塊鏈錢包，用戶可以利用單一錢包集中管理從不同區塊鏈服務獲得的所有數位資產。（圖／LINE提供）

▲LINE推出LINE Blockchain Developers區塊鏈服務專用開發者平台BITMAX Wallet數位資產管理服務。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE今（31）日宣布，旗下負責加密資產與區塊鏈相關業務的子公司LVC Corporation (LVC)及LINE TECH PLUS PTE. LTD. (LTP)推出區塊鏈服務專用開發者平台「LINE Blockchain Developers」，以及數位資產管理服務「BITMAX Wallet」。
 
LINE表示，2018年4月成立LINE Blockchain Lab團隊，負責以區塊鏈技術開發dApp，以及研究採用點對點網路的分散式系統和加密技術，並規劃多項區塊鏈發展計劃，包括開發LINE私有的區塊鏈網 LINE Blockchain、發行自己的加密資產LINK，以及營運BITMAX和BITFRONT加密資產交易服務。

▲LINE Blockchain Developers平台幫助開發者以簡單有效率的方式在LINE Blockchain上打造區塊鏈服務BITMAX Wallet是一款管理數位資產的區塊鏈錢包，用戶可以利用單一錢包集中管理從不同區塊鏈服務獲得的所有數位資產。（圖／LINE提供）

▲LINE Blockchain Developers平台幫助開發者以簡單有效率的方式在LINE Blockchain上打造區塊鏈服務。（圖／LINE提供）

LINE指出，雖然區塊鏈是很有發展潛力的新興技術，但受限於建置與部署的成本和複雜性，實際應用和普及仍有很長一段路要走，因此LVC和LTP決定對外開放LINE區塊鏈技術，並推出LINE Blockchain Developers開發者平台，協助業界夥伴開發區塊鏈服務，並為加速區塊鏈發展，兩家公司也為用戶推出管理數位資產的BITMAX Wallet。
 
LINE說明，LINE Blockchain Developers平台不但幫助開發者以簡單有效率的方式在LINE Blockchain上打造區塊鏈服務，而且也讓開發者更易將區塊鏈技術導入現有服務中，創造獨特的代幣經濟。

▲LINE Blockchain Developers平台幫助開發者以簡單有效率的方式在LINE Blockchain上打造區塊鏈服務BITMAX Wallet是一款管理數位資產的區塊鏈錢包，用戶可以利用單一錢包集中管理從不同區塊鏈服務獲得的所有數位資產。（圖／LINE提供）

▲BITMAX Wallet是一款管理數位資產的區塊鏈錢包，用戶可以利用單一錢包集中管理從不同區塊鏈服務獲得的所有數位資產。（圖／LINE提供）

LINE補充，開發者控制台 (console) 是利用LINE自有開發者入口網站LINE Developers的網路環境，可以讓業界夥伴與開發者不須擔心區塊鏈技術和安全性問題，可以專注在改善服務的用戶體驗 (UX) 與其他層面。

LINE強調，業界夥伴可以利用LINE Blockchain Developers的主要功能發行自家代幣，並將遊戲中的角色、道具和貨幣等數位資產代幣化，甚至讓交易記錄公開透明或將數據資料變現，而且凡利用LINE Blockchain Developers平台開發的服務，代幣和道具交易也可在LINE Blockchain Explorer進行驗證。

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