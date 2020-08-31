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高雄少女GPS又動了！與網友訊號「同現蹤新北」　警轉移陣地搜尋

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記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

高雄14歲少女29日搭高鐵北上前往新竹，隨後搭上陌生人（網友）轎車後即失去聯繫，母親焦急報警尋人。警方目前已經掌握該名車主身分，第一時間進行手機GPS定位，發現2人位於台北市中正區水源路一帶，隨後少女訊號消失，警方今早再度定位，發現2人移往萬華區國興路，稍早訊號又出現在新北一帶，2人位置3度變化，也讓警方摸不著頭緒，目前正加派警力搜尋中。

▲少女新竹高鐵失聯！最後定位竟在台北市中正區　母再公布特徵尋人。（圖／少女家屬提供）

▲高雄少女（左）北上失聯，警方目前正全力搜尋中。（圖／少女家屬提供）

少女母親指出，女兒一直以來都想找份正職工作，今年5月起透過網路與一名網友聊天，2人內容還提及「代打電玩」打工，隨後該名網友宅配寄來一支手機、門號、與現金，少女遂於29日午後搭乘高鐵北上前往新竹，並搭上陌生網友的車後旋即失聯。

與少女同行的好友指出，當天2人約在下午2時50分分開，並約好傍晚回到原處見面，豈料少女卻失約未現身，且手機也聯繫不上，友人等了數小時後便決定報警，並提供車號供警方追查。

警方經深入追查後目前已經掌握車牌號碼與該名車主（網友）身分，報案後第一時間查閱少女手機GPS位置，發現訊號出現在北市中正區水源路一帶，但隨後因少女關機，線索也因此斷了；警方今（31日）清晨6時許再度追蹤GPS，發現少女移動往萬華區國興路一帶，警方立即出動警力前往搜索，但由於定位誤差範圍大，且該處國宅林立，搜索難度相當高，經搜查一陣後仍未見少女蹤跡。

稍早警方再度定位，發現少女與該名車主的手機GPS再度移動，離開水源路、國興路一帶，轉往新北市某區，且2人的訊號一致，皆同時出現在該處，目前已轉聯繫新北警方協助搜尋。

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▼警方上午前往萬華區國興路一帶尋人，但該處國宅林立，搜索困難。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼高雄14歲少女北上失聯，台北市警方至水源路一帶尋人。（圖／記者黃彥傑攝）

 

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