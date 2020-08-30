國一女「見網友失聯」！母親淚崩：拜託快回來　學校公佈3項聲明

記者趙蔡州、許宥孺／高雄報導

一名居住在高雄的14歲國中少女，29日從高雄搭乘高鐵到新竹，接著搭上陌生人的車子後就此失聯，少女的母親發現聯繫不上女兒，趕緊通知學校與警方協尋，也在臉書各大社團發文，希望網友們可以幫忙找人。對此，少女就讀的學校30日表示，知悉學生疑似失聯後，他們已透過學生交友圈、網路社群全力協尋。

▲少女母親公布妹妹特徵，臉尖、眼睛大又圓、雙眼皮、眼下有些許斑點、身高約160公分，國台語雙通。（圖／少女家屬提供）

涉事國中校方30日發布3項聲明：

一、高雄市某國中女學生29日搭高鐵至新竹見網友疑似失聯，其母已向警方報警啟動協尋。

二、學校表示學生上課狀況正常，與同學互動人際關係良好，除在網路上與朋友間往來較爲活絡外，並無發現有其他行為問題。

三、學校知悉學生疑似失聯後，已透過女學生互動密切交友圈，以及網路社群全力協尋。

▲警方以手機定位少女最後的關機位置，竟然在台北市中正區。（圖／少女家屬提供）

警方表示，少女29日北上新竹找網友後失聯，少女母親發現聯繫不上女兒，隨即趕到警局報案協尋，他們馬上動員人力進行調查，目前尚未掌握到少女確切的失聯地點，只能先依手機GPS定位找到少女最後的關機位置，令人意外的是關機位置竟在80公里遠的台北市中正區水源路一帶。

警方調查，少女與該名網友聊天聊了近3個月，對方才提供現金與「公務手機」讓少女北上，由於失蹤人口有可能會「移動」，他們也不只將目標鎖定在新竹，除了透過全國警政系統發布警訊外，也會針對少女最後的現身地點新竹縣竹北高鐵區調閱周邊監視器，希望能以車尋人。

少女母親接受媒體採訪，談到女兒忍不住在鏡頭前落淚，她向女兒喊話：「希望xx（名字）趕快回來，我們真的很擔心你，利用各種方法去找你，可是我們都找不到你，你是一個很乖的孩子也不會讓我們擔心，希望你趕快回來，有什麼都可以好好講，至少先讓爸媽知道你目前是安全的」。