確認位置「還在水源路」！高雄14歲少女北上失聯　北市警發動尋人

記者陳凱力、莊智勝／綜合報導

高雄市一名年僅14歲的國中少女29日午後離家，搭乘高鐵北上到新竹，隨即上了陌生人的車後失聯，家屬遍尋不著下心急如焚，上臉書各大社團求助，並前往警局報案。警方經請電信公司進行GPS定位後，發現少女手機位置出現在台北市中正區水源路一帶，但訊號卻一度中斷；警方深入追查，目前已經掌握該名車輛以及車主身分，確認仍在水源路一帶，現中正分局警方正前往該區塊尋人，盼能盡快傳出好消息。

少女的母親指出，女兒約自今年5月起開始與網友聊天，並提及「代打電玩」打工，日前該名網友還宅配來一支手機、門號與現金，隨後29日午後女兒即搭乘高鐵北上至新竹，沒多久就失去聯絡。

由於當下同行的還有少女的友人，2人約在當天下午2時50分分開，並相約傍晚5時回到原處見面，不料少女卻未依約前往，友人等了數小時後仍不見人影、手機也連繫不上，因而報警處理，並提供記下的車牌號碼、車輛品牌給警方，警方隨即發動全國協尋機制，並調閱周邊監視器以車尋人。

警方第一時間曾透過電信公司以少女手機GPS定位協尋，發現其最後關機位置於台北市中正區水源路，但隨後手機又失去訊號，線索也就此斷了；今（31日）警方經深入追查，已經掌握該輛汽車車牌、車主身分，經查確認還在水源路一帶，稍早中正分局也發動搜索，派員前往該處尋找少女蹤跡。

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▲高雄14歲少女搭乘高鐵北上卻失聯。（圖／少女家屬提供）