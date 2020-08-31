高雄少女失聯43hrs！北市警擬出動「M化定位車」　誤差範圍僅1m內

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

高雄一名年僅14歲的國中少女29日午後離家搭乘高鐵北上前往新竹，隨後搭上陌生人車輛後旋即失聯，至今已逾43小時，警方經透過少女手機進行GPS定位後，確認目前手機訊號仍在台北市中正區水源路一帶，但由於定位精度不足、可能範圍太大，因此目前尋找少女的難度仍然相當高，如若搜尋行動仍未見進展，警方後續將考量申請出動「M化定位車」縮小搜尋範圍。

▲高雄少女搭乘高鐵北上新竹，搭上陌生人轎車後隨即失聯。（圖／少女家屬提供）

少女的母親指出，女兒約自今年5月起開始與網友聊天，並提及「代打電玩」打工，日前該名網友還宅配來一支手機、門號與現金，隨後29日午後女兒即搭乘高鐵北上至新竹，沒多久就失去聯絡。

由於當下同行的還有少女的友人，2人約在下午2時50分分開，並相約傍晚5時回到原處見面，不料少女卻未依約前往，友人等了數小時後仍不見人影、手機也連繫不上，因而報警處理，並提供記下的車牌號碼、車輛品牌給警方，警方隨即發動全國協尋機制，並調閱周邊監視器以車尋人。

警方第一時間曾透過電信公司以少女手機GPS定位協尋，發現其最後關機位置於台北市中正區水源路，但隨後手機又失去訊號，線索也就此斷了；今（31日）警方經深入追查，已經掌握該輛汽車車牌、車主身分，經查確認還在水源路一帶，稍早中正分局也發動搜索，派員前往該處尋找少女蹤跡。

▲台北市警方今前往水源路一帶尋人。（圖／記者黃彥傑攝）

但由於手機GPS定位是以基地台為主，僅能測出該訊號大略位置區域，難以精準定位，也無法測得目標高度等訊息，因此目前警方先行派員前往水源路一帶搜索；但由於少女目前音訊全無、是否遭遇安全威脅仍未可知，因此在人命關天、時間壓力下，若搜尋行動未見進展，警方將擬申請「M化定位車」進行更高精度定位，縮小搜索範圍。

據了解，M化定位車造價超過新台幣3000萬元，外觀與普通汽車相似，但內部建有行動基地台，可以根據手機門號的SIM卡識別碼、手機序號、以及基地台位置進行定位，精準確認目標位置、所在高度樓層，誤差值最小在1公尺範圍內。2015年犯下台北市峨嵋停車場雙屍命案槍手陳福祥逃亡12天，且還使用5個門號、8支手機，讓警方無法透過基地台掌握位置，最終出動M化定位車，成功鎖定陳福祥藏於哪間套房，並順利收網將其逮捕。

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▼M化定位車2015年緝捕陳福祥時曾立下大功。（資料照／東森新聞）