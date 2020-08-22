貴婦「回娘家」找小王！2週激戰14次…結局出爐超傻眼

▲柯女以「回娘家」為由，離家2週，床戰小王14次。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者柯振中／綜合報導

彰化一名柯姓貴婦與丈夫結婚15年，婚後權值擔任家管，丈夫每個月收入超過20萬元，生活相當優渥。不料柯女今年3月向丈夫說「要回娘家暫住」，離家出走2週，事實上卻是在外面找小王，床戰14次，讓丈夫崩潰提告。

判決書指出，賴姓男子94年與柯姓女子結婚，婚後育有3女，為了讓妻子不必出去工作，努力學習技術，101年自行開立不鏽鋼拋光工廠，每個月收入超過20萬元，生活優渥，婚姻美滿。

不過，柯女從109年3月開始，態度突然改變，3月29日更是以「回娘家暫住」為由，從夫妻倆的家裡離開。賴男覺得事情不對，但基於相信妻子的想法，沒有加以阻止。

沒想到，柯女4月中旬返家，與丈夫認真談話，感受到對方的關懷，柯女吐露實情，原來根本不是回娘家，是出去找薛姓小王，2週內床戰14次，讓丈夫相當崩潰。

▼柯女找小王滾了14次床單，回家向丈夫坦承外遇。（示意圖／翻攝pixabay）



賴男得知狀況，精神受到極大的衝擊，多次尋短失敗，患有憂鬱情緒適應障礙症。賴男的妹妹得知哥哥的遭遇，氣炸將大嫂的行徑PO在臉書社團上公審，而薛姓小王看到貼文，還透過關係恐嚇賴男的妹妹，舉止相當囂張。

賴男將妻子、薛姓小王告上法院，要求賠償300萬元。彰化地院認為，柯女明知與賴男結婚，卻發生外遇行為，與薛男發生14次性關係，導致丈夫痛苦不堪，違背婚姻生活享有的法益。

對此，薛姓小王主張，他的個人臉書、事蹟被PO上網公審，也造成精神障礙，需要到精神科看醫生，感到十分痛苦，300萬元的精神撫慰金太高了，應該降低。

彰化地院考量，薛姓小王月入只有2萬多元，名下有2部汽車，沒有任何不動產，還需要撫養雙親，因此考量雙方身分、學歷、社會地位與經濟狀況，300萬元賠償金實在太高，因此判賠80萬元賠償金。

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