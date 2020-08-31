籲蔡進國會報告「美豬牛進口」　江啟臣：犧牲那麼大，換來什麼？

記者楊漢聲／台東報導

針對總統蔡英文28日宣布開放美國豬、牛進口，國民黨串連22個縣市議會黨團，今（31日）上午10時於台東縣議會舉行記者會。國民黨黨主席江啟臣表示，「我們犧牲那麼大，換來什麼？」蔡英文有必要赴國會向國人說清楚；另外針對「兩岸論述」，江啟臣則回應，國民黨依舊朝著求同存異的精神，如何延續兩岸互動的方向進行著。

▲國民黨黨主席江啟臣認為蔡英文有必要向人民說清楚「美豬牛進口」。（圖／記者楊漢聲攝，下同）

江啟臣表示，因為台灣民情、產業，國民黨始終拒絕有瘦肉精的豬牛進口，且含有瘦肉精的肉品進口，將連帶影響國人健康及產業發展，而國人的肉食飲食習慣中，又以內臟、豬肉加工品居多，人民吃下肚時，根本無法掌握、分辨該肉品是否有瘦肉精，政府也未說明要如何標示清楚，「在外面吃肉丸，要檢驗豬肉從哪裡來嗎？以後餐廳該怎麼辦？營養午餐該如何控管？」

江啟臣認為，蔡英文有必要到國會報告，因為決定美豬牛進口，將影響台灣未來發展，面對人民質疑，為政者本應該向人民說清楚，國民黨不能容忍「選前做一套，選後做一套」。

會後針對兩岸論述，江啟臣則提到，改革委員會提出來後，他們花了一段時間與各個地方基層黨代表、黨員溝通、訂案，預計這兩天會赴中常會、全大會做一個報告，黨內會取一個最大公約數，且現階段兩岸跟過去以往不太一樣，如何讓兩岸當中，九二共識所代表的求同存異的精神，能夠延續兩岸互動，不會改變這個方向。

▼江啟臣會後回應「兩岸論述」。

