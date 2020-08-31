新聞雲APP「東森幣」大方送啦！　更新爽喝6千杯咖啡　好禮商城任你選



活動小組／綜合報導



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◎Step1：打開「App store」或「Google Play」更新「ETtoday新聞雲」App

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◎Step3：首次登入完成3項新手任務，「手機認證」可獲得20枚東森幣、「完成個人資訊與寄送獎品資料」可獲得30枚東森幣、「東森購物會員綁定」更能一口氣拿到300枚東森幣！

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=======改版新增App捷徑，條碼小工具=======



◎iOS硬體支援force touch或使用iOS13以上版本、Android 7.1以上版本。

◎長按新聞雲App Icon就會跳出捷徑，快速進入新聞、直播影音、寵物雲會員頁面，更省時，更快掌握屬於你的世界動向。

◎貼心寵物雲商店貴賓，在新聞雲App登入會員後，長按新聞雲App Icon就會跳出貴賓卡條碼方便刷取。iOS更能將條碼加入手機小工具頁面，Android則支援將條碼設置在桌面，加強您在寵物雲實體商店消費的體驗。

