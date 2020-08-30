嘉義地檢署河川局建構聯繫平台　致力疏濬程序公開透明

▲河川疏濬作業暨廉能透明說明會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署鑑於河川保育的重要性、避免黑道藉由河川疏濬工程破壞國土，與經濟部水利署第五河川局合作，建構聯繫平台，日前在嘉義縣水上鄉八掌溪省道台一線橋北側「八掌溪斷面61-65疏濬工程」工區，舉辦「河川疏濬作業暨廉能透明說明會」，宣示疏濬程序公開透明化，打擊所有不法介入。地檢署表示，希望由中央、地方及檢丶警丶調丶廉等機關共同致力疏濬程序公開透明化，讓疏濬作業順利推動，打造「清淨河川、守護家園、公民參與、共向廉能」的環境。

▲疏濬作業若順利推動，將打造清淨河川、守護家園、公民參與、共向廉能的環境。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地檢署檢察長繆卓然、雲林地檢署檢察長洪家原、嘉義縣調查站主任黃建華、嘉義市調查站主任陳仁龍、嘉義市政府警察局副局長蔡培崑丶水利署主任秘書黃宏莆、第五河川局局長張庭華、立法委員蔡易餘辦公室特助林明志丶嘉義縣議員詹琬蓁等人出席。

▲嘉義地檢署檢察長繆卓然致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義地檢署檢察長繆卓然表示，公共工程建設攸關民眾生命財產安全，由大陸洪患問題可知水環境建設的重要性，地檢署設有國土保育專案小組，透過檢、警、調、廉等機關跨域合作協助河川管理業務，再加上廠商誠信履約，在公私協力下，讓公共工程品質更加完善，共同保護美麗家園。

雲林地檢署檢察長洪家原表示，河川水系治理工作影響土地、環保，而國土遭到破壞後有不可回復性，且可能影響橋樑、河防構造物安全，檢察機關在河川工作上除刑事查緝外，希望由預防宣導、先期廉能治理，及透過e化管理有效管制等作為，避免發生破壞國土事件，積極守護河川，保護民眾安全。

五河局局長張庭華表示，未來將持續辦理疏濬，並且強化疏濬作業透明化與廉政工作，與檢、警、調機關加強連繫溝通，藉由與司法機關緊密的合作，確保疏濬工作順利進行。