民進黨議員收賄50萬關說違建　「新北4連霸」政二代糟了

圖文／鏡週刊

本刊去年報導，新北地檢署指控陳科名收受豪宅建商賄賂，遊說加快建照發放，26日陳科名又遭新北地檢署起訴，收賄50萬元，施壓關切違建廠房。

4月依《貪污治罪條例》被判刑10年8月的民進黨議員陳科名，才以300萬元交保，又被新北地檢署起訴貪污收賄。起訴書指出，陳科名涉於2017、2018年間，向一間廠房被認定是違建的呂姓鋼鋁業者索賄50萬元，替業者向市府違築拆除大隊施壓關切，讓業者得以自行拆除廠房，減少損失。

呂男在2017年5月前往陳科名服務處請託延緩拆違建，陳趁機索賄20萬元，與拆除大隊達成「拆新留舊」的共識，並持續指使王姓祕書關切拆除事宜，以拖延時間，讓呂男於同年8月自行拆除完畢。

沒想到呂男又在原地重建，2018年再度被認定違建，又請託陳科名，這次陳索賄30萬元，故技重施。

案件曝光後，陳科名否認，辯稱從未接受請託，都是服務處秘書在處理，新北地檢署不採信，依違反《貪污治罪條例》起訴陳科名，並沒收犯罪所得50萬元。



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