又是菲律賓！新增境外移入40多歲男2月赴菲工作　接觸者匡列16人

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥表示，個案為40多歲本國籍男性(案488)，今(2020)年2月至菲律賓工作，8月27日返國。

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▲案488機艙座位圖。（圖／指揮中心提供）



指揮中心表示，個案8月20日曾出現喉嚨痛症狀，未在菲律賓當地就醫，8月27日返國入境時在機場完成採檢後，前往集中檢疫所隔離檢疫，於今日確診；目前個案無不適症狀，住院隔離中。

指揮中心指出，衛生單位已掌握個案同班機接觸者共16人，其中11人為前後二排座位旅客，改列為居家隔離對象；5人為機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

根據指揮中心統計，國內截至目前累計488例新冠肺炎確診病例，分別為396例境外移入，55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明；確診個案中7人死亡。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。