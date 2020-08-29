父母雙亡孤苦兒燒成焦屍！打工攢錢還捐出去　受助學弟尋他10年

▲彰化豆漿店被燒得焦黑。（圖／記者唐詠絮攝）



記者崔子柔／綜合報導

彰化縣員林市莒光路一家早餐店28日凌晨傳出火警，29歲的巫姓男員工在更換瓦斯時不慎起火，當場被燒成焦屍。巫男還在念書時父母就雙亡，他靠自己打工維生，當時得知學弟生活更困難，還捐出努力積攢的1萬元。

巫男國二時父親因車禍成了植物人，母親隨後又跳樓輕生，但他仍不向命運低頭，努力打工扶持生計。2008年就讀大慶商工建教班時，得知剛入學的康姓學弟生活更苦，還伸出援手捐出1萬元，最後康男僅收下5000元。

▲當年受助的康姓學弟哽咽。（圖／記者羅志華攝）



康男昨日現身表示，他接到獲媒體邀訪，才得知死者是當年的學長，他在退伍後遍尋學長至今已經10多年，都沒有如願見面，沒想到現在得到的是這般噩耗。

巫男比康男大2屆，他當年是匿名捐款，但學校認為這是一樁美談，才安排2人私下見面，當時就結拜為乾兄弟，約定好要為各自的人生好好努力。

康男嘆，退伍後透過學校、工作場所試著想找學長，但只得到中間人傳達學長回應，現在過得好就好，「沒求什麼回報，繼續加油」。現如今得知學長的死訊，康男哽咽表示，「我會遵守我們的承諾好好活下去，希望學長一路好走」。

▼2名女子驚慌從火海中跳出，但當時站在較內側的巫男逃生不及。（圖／記者唐詠絮攝）