台達子公司Delta Controls獲得Frost ＆ Sullivan肯定！

▲台達具IoT特色的新產品O3 Sensor Hub 2。（圖／台達電提供）

財經中心／台北報導

台達子公司Delta Controls獲得全球知名顧問公司Frost & Sullivan的肯定，贏得2020年全球樓宇自動化系統年度企業殊榮。

Delta Controls不僅為全球客戶提供智慧、創新、功能強大的樓宇自動化產品及解決方案，同時更提供完善的技術支援，自眾多樓宇自動化廠商中脫穎而出。

2020推出的新產品O3 Sensor Hub 2.0智慧感測器整合12種不同感測器及多種IoT介面，為新世代的智慧節能建築開啟新的可能性，也是這次獲獎的關鍵因素之一。

台達樓宇自動化事業群總經理羅永堅表示，Delta Controls致力於提升樓宇自動化技術，因而不斷地投入創新的技術及服務，很榮幸能獲得Frost & Sullivan年度獎項的肯定。

台達樓宇自動化解決方案更進一步整合數個子公司的能力，包括專精於自動化的Delta Controls和LOYTEC、安防監控專業的晶睿通訊以及全球商業照明大品牌Amerlux，為客戶實現更節能、聰明、舒適的智慧建築。

Frost & Sullivan能源與環境產業分析師Neha Tatikota表示，Delta Controls整合自身的技術能力並將其與用心的服務結合，為客戶提供良好的合作經驗，因而在同屬上乘的技術產品和創新解決方案中專美於前，成為最佳典範。

此次評比綜合診斷了所有樓宇自動化產業的廠商未來發展的優勢與劣勢，Delta Controls在成長性及創意兩個面向同時獲得高分。

Frost & Sullivan將具IoT特色的O3 Sensor Hub 2.0智慧感測器推崇為產業革命性的產品，其智慧功能不僅可以有效幫助建築物的業主、設施管理者和使用者，節省成本的安裝方式，更被建築師、安裝人員和顧問社群認可。

O3 Sensor Hub 2.0利用感測器融合技術提供高階的區域控制並優化使用者的舒適度。將其安裝於天花板上，即可偵測室內環境的溫溼度、人員占用、照明、暖通空調狀態。

同時還可做為偵測室內空氣品質、通風、窗戶與窗簾位置的聯網平台，也可支援多種通訊協議整合各式系統，包括BACnet、MQTT、針對第三方整合的REST API及用於自訂應用程式開發的BLE API。