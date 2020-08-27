《第九屆人間公益影展》暖心爆棚！賴琳恩公益代言　鼓勵民眾防疫期共創正能量

▲《第九屆人間公益影展》8/26至8/31在誠品電影院展開，影展代言人賴琳恩開心表示：「今年影展聚焦勵志勸善，弱勢關懷等故事，呼籲民眾防疫期間，照顧好自己，更關懷身邊親友，攜手共創正向能量！」



圖、文／永慶慈善基金會提供

永慶慈善基金會攜手臺北文創共同舉辦的《第九屆人間公益影展》，8/26在誠品電影院正式展開。首映會現場，由來自偏鄉桃園百吉國小泰雅歌舞團活力演出，以傳統舞蹈為影展揭開序幕，影展代言人賴琳恩也開心表示：「今年影展聚焦勵志勸善，弱勢關懷等故事，呼籲民眾防疫期間，照顧好自己，更關懷身邊親友，攜手共創正向能量！」

永慶慈善基金會董事長趙怡表示，希望影展傳遞正向的力量，透過影像讓「心」能量啟動，自2012年開辦《人間公益影展》，8年間參展電影有89部，前來觀賞的民眾超過2萬3千人次，感謝許多國內外公益組織、文創產業、身障團體共同支持！

臺北文創副總經理劉麗惠指出，希望透過這些影片帶來的感動與啟發，能夠創造出更多「正向的循環」。賴琳恩也透露因疫情關係，許多工作暫緩，但是換個心情，多照顧自己，也多多陪伴家人、朋友，希望大家在疫情期間，都能持續保持樂觀正向！

本屆影展精選來自歐美、日韓、台灣等國家的14部優質影片強檔接力，自8/26至8/31在誠品電影院，歡迎上網免費索票。今年再次與高雄市電影館合作，邀銀髮族走入戲院看VR電影，給長者從未感受過的沈浸式感官體驗。

索票辦法：https://www.accupass.com/go/ycfoundation