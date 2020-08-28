誠品進駐屏東最美「森林圖書館」！期間限定書店到11/15座落窗景大廳

▲誠品進駐屏東最美「森林裡的圖書館」！期間限定書店到11/15座落窗景大廳。（圖／誠品提供）



記者林育綾／綜合報導

屏東縣立圖書館歷經2年整修改造，成為全台最美「森林裡的圖書館」在今（28）日開幕，同時誠品也宣布即日起進駐，將於1樓大廳開設「期間限定書店」至11月15日，除了有大面綠意窗景，也特別推出屏東作家選書，還有四大主題書展及舉辦「風格選書師」體驗及新書分享會。

請繼續往下閱讀...

▲▼屏東縣立圖書館歷經2年改造整修，讓30年歷史的老建築「華麗變身」。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣立圖書館座落於千禧公園內，佔地5公頃，擁有萬坪樹海，歷經2年改造整修，讓30年歷史的老建築「華麗變身」，改造後的圖書館，總樓地板面積由原本7385.33平方公尺，擴充成為10509.79平方公尺，藏書空間從13萬冊擴增到40萬冊，閱讀座位由150席增加為500席。

▲「誠品書店期間限定店」將於即日起至11月15日進駐「屏東縣立圖書館」。（圖／誠品提供）

而誠品書店進駐的期間限定店，坐落於1樓大廳中央，嶄新的大廳挑高寬闊，有大面窗景引入自然陽光與盎然綠意，為讀者提供舒適空間尺度，更由書店職人帶來「屏東作家」選書，如龍應台第一部長篇小說《大武山下》融合懸疑推理、生態、靈異奇幻等多元題材，引領讀者探索生命深層意義。

▲誠品期間限定店由書店職人帶來「屏東作家」選書，如龍應台第一部長篇小說《大武山下》。（圖／誠品提供）

另也有剛離世的作家郭漢辰，長年深耕屏東文學與文化，詩集《請和我一起閱讀土地的詩行：屏東詩旅手札》以文字吟詠屏東地景地貌，展現熱愛鄉土的情懷，遺作《詩日誌》更匯集過去10年創作，紀錄人生所見所感，帶來詩人視角的多面向觀察。還有李敏勇、林剪雲、林達陽等文學獎大家著作，邀請讀者以新的視角認識屏東。

▲誠品期間限定店由書店職人帶來「屏東之選」，邀請讀者以新的視角認識屏東。（圖／誠品提供）

進駐期間，誠品書店也特別規劃「風格選書師」活動，邀請讀者化身職人參與選書推薦，所選的書籍，還有機會成為誠品期間限定店精選書目或縣圖藏書，展現個人獨一無二的閱讀觀點。

▲「誠品期間限定店」將於即日起至11月15日進駐「屏東縣立圖書館」。（圖／誠品提供）

除了閱讀，還能品味在地風情，包括由台灣首位國際認證專業巧克力品鑑師創辦、曾奪下2019世界巧克力大賽金牌的「福灣巧克力」，選用屏東在地可可豆融合台灣茶、花卉、水果等在地素材創作獨特風味巧克力。「自然果鋪」精選吸飽暖暖陽光、擁有頂級甜度的屏東龍潭金鑽鳳梨製做鮮果乾，口感甘蜜軟嫩；還有來自屏東竹田的「豆油伯」天然純釀醬油，都是不能錯過的在地好滋味。

▲屏東縣立圖書館歷經2年整修改造，成為全台最美「森林裡的圖書館」。（圖／屏東縣政府提供）



「誠品期間限定店」將於即日起至11月15日進駐「屏東縣立圖書館」，另誠品生活高雄SOGO店則特別加碼推出快樂購卡來店回饋禮，凡9/3至9/6憑當日單筆滿500元之同卡號集點發票及卡片，即可兌換50元折價券，限量1500份，換完為止，於誠品生活高雄SOGO店書店及各專櫃單筆消費滿100元，即可使用一張。

夢幻破表！全台唯一森林系「屏東縣立圖書館」8/28見客

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來