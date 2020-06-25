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用文化氛圍創造商品價值　你不得不佩服的誠品書店

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誠品書店承載了台灣30年的文化記憶， 會因為敦南店而熄燈了嗎？

瘋設計繼日前針對 誠品 eslite bookstore的財報帶大家來閱讀公司經營面，隨後這個台灣第一個24小時經營的書店-敦南店，因為租約到期關係不得不關門。誠品當然也沒有放過這個可以好好宣傳的機會，辦了一系列人文藝術活動，包括從凌晨零時起多位名家連續18小時不間斷的講座馬拉松、誠品敦南店戶外廣場「星空下的Live騷動」的演唱會，還有把讀者從誠品敦南店接駁到新24小時書店誠品信義店的『靈感不打烊巴士』。

這就是誠品，擅於操作活動、擅於帶動議題、擅於創造『文青』感的誠品活動。

▲新24小時書店－誠品信義店。（圖片來源：誠品書店官網）

誠品書店不光賣書，還有輸出誠品生活價值觀

不少人應該在5月底這一週滑臉書時，看到朋友分享自己去誠品敦南走一遭，又或者發表一篇緬懷文，當然也不少了有人趁機來酸一酸誠品以及去誠品的人，『假掰文化荼毒30年？敦南誠品熄燈 政大教授：剛好而已』，這篇應該是其中的代表文章之一。

瘋設計曾分析過誠品書店的營運模式，很清楚知道誠品書店是透過創造一個獨特的氛圍吸引人們願意走進誠品進而消費，而這個「誠品生活」創意氛圍讓誠品比其他的百貨通路可以花更少的促銷資源，而有較高的毛利率。

▲誠品敦南店戶外廣場熄燈活動（圖片來源：誠品書店官網）

要知道，能有高獲利的企業，正是因為它能提供更具有價值，甚至獨佔、稀缺的東西給客戶，這樣的企業也往往擁有較高的定價權。

在台灣往往不夠尊重這樣的事或企業．常常去罵漲價的企業，卻忘了其實有本事漲價的企業（漲了價，客戶還要持續買單）表示企業提供的商品或服務是客戶需要且願意支付。

最經典的例子就是鬍鬚張滷肉飯，常常漲價就在網路上被罵翻天，但從後見之明來看鬍鬚張依然生意興隆，顯示去吃的人有認同它的品質．反而若是可以漲價卻不漲價，那不就表示價格沒有反映價值，那是東西或服務只會被當作沒有這個價值，不然就是企業去犧牲利潤，甚至只好壓低成本。

沒有誰欠誰？因為與誠品是有著彼此需要的依存價值

台灣對於買賣或者說對賣東西、甚至看待商人好像有一些奇怪的感覺，好像無奸不商？其實買賣很單純的事就是兩方各有需求，因著買賣而滿足各自的需求罷了，夾雜了錢或許看不清，我們回到遠古以物易物，不就是把我不需要的東西拿出來換回我需要的東西，而這就是買賣的本質。

因此，我們不需要像陳文茜所說的，每個人都欠誠品一份情，但是更不需要去酸誠品或去誠品的人，而只要在每個店員跟你說聲謝謝惠顧時候也回一個謝謝即可，因為你們因著彼此需要而完成了一回買賣。

讓我們再一次回顧『沒有商業，誠品不能活，沒有文化，誠品不想活』 

（完整文章請看瘋設計

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