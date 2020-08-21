恐怖無罪判決！「黑道太子爺」抓童倒掛4樓外牆　出監再成金飾大盜

▲池男2014年10月30日闖入北市興雅國小，毆打老師並挾持2名學童。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／台北報導

綽號「黑道太子爺」的38歲池姓男子，2014年曾挾持國小學童倒掛在4樓外牆，過程中還打傷1名女老師。當時高院判決出爐，因醫院鑑定發現池男確實有被迫害、幻聽等症狀，審結判無罪確定，但必需強制監護2年。沒想到他放出來後，今年初又多次行竊，跑到連鎖酒鋪偷高級洋酒，價值近40萬元，甚至潛入百貨金飾專櫃偷走500萬金飾變賣。類似這樣的吸毒犯頻頻以「出現幻聽」、「被迫妄想症」為由一再犯案，司法若繼續予以無罪，難免對社會遭成一定程度的恐慌。

▲池男挾持學生獲判無罪被放出來後，陸續犯下多起竊盜案。（圖／記者張君豪翻攝）

有多項前科的池男，2014年間曾翻牆闖入北市一國小校園挾持2名學童，甚至將其中一名小四學童倒掛在4樓欄杆，一邊大聲咆哮自己要找校長、要向警察申冤，讓學務主任當場下跪求他不要傷害無辜的小孩。

池男被逮後聲稱，自己闖進校園是要挾持學童勒索，又自爆「行動」前有施用海洛因、安非他命及古柯鹼，還說是有人指使他這麼做，最後被檢方依妨害自由、傷害罪嫌起訴。

法官一審判他有罪，但高等法院認為他犯案時因吸毒有引發幻聽、被迫害妄想症等精神症狀，審結改判無罪，並令入相當處所，施以監護2年定讞。

沒想到監護結束後，池男因缺錢花用，又多次跑到超商及酒鋪偷高級酒再遭法辦；今年5月7日清晨6時許更故技重施，戴假髮、口罩，穿黑色外套變裝，潛入北市知名百貨「今生金飾」專櫃偷走市價近500萬元金飾，實在讓人不勝唏噓。而這類社會案件在發生後往往造成恐慌，不過吸毒犯在審理期間卻能因「吸毒喪辨識能力」、「吸毒致精神障礙」等理由獲判無罪，這樣的結果不僅可能導致社會大眾對思覺失調症的誤解與敵意，另一部分問題也似乎沒有治標，實在有些諷刺。

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▲今年5月7日知名百貨專櫃內的1.5公斤黃金（市價約500萬）遭竊也是池男所為。（圖／記者張君豪翻攝）

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