館長徒弟秀「職業等級」傷口處理！網PO文大讚寫「中槍後第1件事」被推爆

▲館長徒弟立即協助加壓傷口。（圖／翻攝自臉書／飆捍）



記者崔子柔／綜合報導

館長陳之漢28日凌晨遭人近距離連開3槍，中彈後他隨即開啟臉書直播，從畫面中可見，身旁的徒弟們並沒有因此驚慌失措，傷口的緊急處理也相當到位，就有網友大讚他們的專業度，並藉此提點「中槍後第一件事」，全文在PTT被推爆。

原PO指出，新北的救護系統可以在半個小時內從街頭送到急診，所以只要做好119到達前的第一反應，「在這點上我認為館長的徒弟不愧是專業的運動員，我們能看到兩個傷口都有覆蓋物加壓」，並專業指出，「以止血來說大概有三種方法可以考慮，我們需要考慮的是止血，所以直覺的用東西蓋著傷口並且加壓是很好的急救選擇，因為止血帶不是便宜的耗材，目前EMT教程會教止血帶的運用跟建議製作。考慮彈繃跟瞳孔筆製作一個能旋轉的止血帶是救護包能做到的，不過我考慮的永遠是最原始的徒手街頭急救，也就是撕一條布並找一條堅硬的樹枝狀物體，以包紮後能旋轉到更緊且固定為理想狀況。」

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▲原PO發文提醒中槍後第一處理方式。（圖／翻攝自PTT）



原PO也提醒，止血帶榜的點最好是傷口5公分內的上緣位置，以不綁在關節處為主，「如果你的傷口範圍大，我會建議在第一條止血帶上方再綁一條。如果沒有材料，那就要考慮動脈壓迫止血，也就是傷在四肢，就找離心臟最近的大動脈加壓，減少血液的流動，並且抬高患肢防止大出血休克。」

原PO大讚館長及徒弟的專業程度，「但是我看到直播中新北的學長有在找穿刺點，也就是兩個點都要覆蓋跟止血。館長很專業，沒有過度驚慌，館長的員工很專業，第一時間加壓止血，現場的救護學長很專業，因為患者是網紅而且一堆鏡頭在拍，這種時候其實壓力會大到出現失誤，但北海的學長很冷靜的指揮現場狀況。止血（我自己出車禍第一件事也是發文再檢傷）至於傷口面積很大的話，那能找到最乾淨的布塞進去就對了，臟器外流也一樣，不用怕壓下去。 」

▼網友推爆。（圖／翻攝自PTT）

