開槍打館長「要害全沒中」爆出有練過！網分析驚人4點：這人跟喝水一樣…

▲許多網友質疑，開槍的劉男槍法實在太準。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

網搜小組／鄺郁庭報導

館長「陳之漢」28日凌晨2時許在自家健身房前遭劉男埋伏，近距離槍擊身中3彈，緊急進行治療。事後投案的劉男身上帶有濃厚酒味，這一點引發PTT網友討論，就有人在Gossiping板上發文，認為若是喝酒臨時起意，還能準確開槍打到四肢，根本就是國軍要的人才，忍不住問卦「開槍打館長的是有訓練過的吧？」

有網友在PTT的Gossiping板上問卦「開槍打館長的是有訓練過的吧？」說如果照劉男的說法，是喝了酒臨時起意，但在醉醺醺的情況下，劉男居然可以持槍準確地打到館長四肢，「這根本就是國軍要的人才，一般人就算開槍也打不到四肢」，忍不住懷疑開槍打館長的人根本是有訓練過的。

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▲館長遭槍擊。（圖／翻攝自館長臉書、記者陳以昇攝）

留言中就有人猜測「應該是拿制式手槍 不然打不了這麼準 除非館長站著不動」、「館長的四肢練得很壯，某種程度上也是靶比較大」、「手槍真的有那麼難瞄準嗎？」原PO則是一一反駁「就算拿制式也不可能，手槍瞄準比步槍難多了」、「四肢再粗，也沒粗到這麼好打」、「槍管短啊！況且又不是打固定靶。」

看到貼文後，馬上有網友表示認同，「沒練過不可能打這麼準，沒辦法知道開槍距離多遠，但25公尺要擊中目標就要非常專注且調整呼吸，我平均五發都落在40多分，但是是在靶場，很穩的狀態，這種要去行刺的手這麼穩不可能是塞到的」、「看錄影就知道了，打太準了，三槍三個位置，不知道練多久，心慌+人會動+喝酒+槍後座力，有多難擊中目標，結果這人跟喝水一樣。」

還有人回應指出，因為「3關鍵因素」劉男可能會被輕判，爆出各種陰謀論，「喝酒+自首+律師都排好了，各種陰謀論可以說。加上有人帶甲風向，就更可疑辯論19條+無殺人犯意277+自首減輕，這可以判很輕」、「這是高手犯案，先裝甲甲，再加上喝酒減低意識 加上無殺心、自首。」