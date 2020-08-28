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美味升級！長堡車週末現身台北街頭　拍照就免費吃長堡

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▲▼麥當勞長堡車快閃活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲為了慶祝麥當勞長堡「常駐供應」，特地在ATT 4 FUN舉辦「一拍成真！麥當勞長堡免費吃」活動。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

今年3月份期限推出的「長堡」系列，以新鮮萵苣搭配嚴選薑燒豬肉／煙燻鷄肉，夾在烤過的長型漢堡中一口咬下去，濃厚的薑燒醬汁及煙燻美味在口中噴發，成為網友紛紛敲網希望能夠回歸的美食，更被《網路溫度計Daily View》調查評比為「夢幻限定速食」第一名。別緊張、也別擔心長堡的美味嘗不到，現在大家的心聲麥當勞全聽到了，從8/26起，麥當勞長堡系列長期供應，全台都吃得到！

▲▼麥當勞長堡車快閃活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲被網友敲碗期待回歸的「長堡」終於來了！

似乎是為了慶祝長堡車的常態供應，28日在信義區ATT 4 FUN周遭，突然出現一台放大版的長堡，中午時刻吸引許多人拿著手機搶著拍照，有人站在長堡車比起大拇指拍照、有人則是揪著同事手牽手看看要幾個人才能將長堡圍繞著，也有人用「借位」的方式，營造自己在吃麥當勞的長堡。民眾紛紛將自己的創意上傳到IG、Facebook上，模樣十分逗趣，甚至有人看到長堡車後被燒到，立刻到附近的麥當勞買了一份現場合影。

▼現場聚集許多人搶拍長堡車。

▲▼麥當勞長堡車快閃活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼麥當勞長堡車快閃活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼麥當勞長堡車快閃活動。（圖／記者黃克翔攝）

原來這是麥當勞推出的「一拍成真！麥當勞長堡免費吃」活動，8/28-8/30連續三天只要捕捉長堡車的身影，上傳到個人IG、Facebook，並 #麥當勞長堡、#麥當勞，請現場工作人員確認後就能獲得限量紙本兌換券一張，憑券在9月10日之前到麥當勞門市即可兌長堡乙個 ，每天在活動現場限量送500張兌換券，共計1,500份限時三天。

▼從8月28日連續三天在ATT4FUN旁都可以打卡兌換免費長堡。

▲▼麥當勞長堡車快閃活動。（圖／記者黃克翔攝）

麥當勞長堡系列已在26日上市，不管是薑燒豬肉、煙燻鷄肉口味都是採用在地嚴選的肉品，再配上日式薑燒、煙燻風味醬料、新鮮蔬菜，足夠份量徹底擄獲台灣人的胃口。最令人興奮的就是，這次不是限定期間推出而是「常態供應」，沒辦法到場追長堡的民眾也別沮喪，現在北中南全台灣麥當勞都買得到，想吃不必等，民眾隨時都能大口咬著肉感十足的長堡，在美食中盡情舒緩壓力！

【8/28-8/30 一拍成真！麥當勞長堡免費吃】

活動時間 : 8/28-8/30 11:00-19:00
活動地點 : ATT 4 Fun
活動方式：於指定地點拍下長堡車上傳至個人FB或IG貼文 (須設為公開帳號)，並hashtag #麥當勞長堡 #麥當勞，將貼文提供現場工作人員審核就可以獲得限量紙本兌換券一張，憑券在8/28-9/10掃描QR CODE後於麥當勞餐廳免費兌換長堡乙個（限量1,500份送完為止）。

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