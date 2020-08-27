Nvidia Shield 更新至第25個版本　4K HDR功能更強大

▲Nvidia Shield TV。（圖／取自9TO5Google）



記者謝仁傑／綜合報導

Nvidia 為 Shield TV 和 Shield TV Pro 串流媒體設備再度進行升級為8.2版，增添了許多新功能，這一輪的升級是針對家庭影院和串流媒體用戶的，並擴展了 Shield 遙控器新選單按鈕的可自定義性。在此版本中，它還支援原始的2015版本，這是迄今為止的第25個版本升級。

Nvidia 於2015年推出首個 Shield 電視機上盒，隨後於2017年對其進行了更新，去年下半年 Nvidia 推出了更便攜式的 Shield TV 串流媒體播放器和 Shield TV Pro，支援4K HDR，並對Tegra X1晶片、Dolby音訊、AI升級和新的遙控器進行了一些升級。

Nvidia 表示，升級後的版本將支援從360p到1440p的所有內容，對於2019年的 Shield TV Pro，8.2版本也將允許用戶提升60fps的內容，對於觀看體育賽事來說應該更流暢。

新的 Shield TV 用戶現在還可以用遙控器做更多的事情，像是可自定義的遙控器按鈕雙擊和長按的操作，一共可以從25個操作中進行選擇，若用戶單獨為舊款 Shield TV 購買遙控器，同樣也會獲得這些擴增的自定義功能。

2015年和2017年的 Shield 型號現在都可以匹配顯示內容的幀速率，還增加了SMBv3支援，在 PC 和 Shield 之間提供更快、更安全的連接，不需要 PLEX 媒體服務器。

此外，這些升級包括對數字投影儀的支援，當使用 Shield TV 與 Google Home 配對時，它還會增加IR音量控制，2019 Shield 遙控器增加了IR控制，可更改電視、AVR和條形音箱上的輸入源。