對抗疫情　連勝文籲美國授權台灣產製新冠肺炎疫苗

▲國民黨智庫舉辦中華民國-美國線上論壇，連勝文建議美國製藥公司可授權台灣產製疫苗。（圖／國民黨提供）



記者徐政璿、蔡文鈴／台北報導

新冠疫情仍未減緩，世界各國積極研發疫苗對抗病毒。國民黨智庫26日舉辦視訊會議，「中華民國-美國線上論壇」（R.O.C.- U.S. Online Forum 2020）」，副董事長連勝文於會議中建議，美國製藥公司可授權台灣產製疫苗，共同對抗疫情；科克蘭資本董事長楊應超也建議兩國應深化合作關係，包括鼓勵美國企業在台設立研發單位，以及更多台灣企業到美國投資製造業等。

國民黨主席江啟臣在論壇開場致詞時表示，維繫緊密的台美關係是台灣最重要的對外關係，盼在疫情緩和之後，盡快率團赴美訪問，這將是他擔任黨主席之後的首次訪美行程，期盼傳達代表台灣理性中道的聲音。

連勝文於會談中指出，台美雙方的科技產業創新合作應由過往的半導體，再擴大發展至生物科技等產業。尤其是新冠疫情爆發後，美國與台灣合作開發和生產疫苗存在巨大的商機，更應深化彼此的合作。

連勝文表示，由於台灣研製的疫苗才剛開始第一期臨床試驗，企業面臨許多困難，而政府並未太積極解決問題和提供資金，本土疫苗估計明年中甚至更晚才能生產。沒有疫苗，台灣無法重新開放邊境，對經濟復甦極為不利，也直接影響台灣在亞太區域博奕中的自我保護能力。

連勝文說，日前美國衛生及公共服務部部長阿札爾訪問台灣，談到了美國和台灣在新冠肺炎疫苗領域可能的合作，不過還未看到進一步的細節。連勝文希望美國衛生部長訪台，不會像是前AIT處長包道格所言之｢雷大雨小｣，也希望美國能真正的視台灣為可靠的盟友，並在這個最困難的時候能夠與台灣合作，提供台灣急需的疫苗。

連勝文認為，最好的辦法是讓美國製藥公司將通過美國FDA批准的疫苗，授權給擁有一流生物技術工程師和生產設施的台灣生物科技或疫苗製造商，為台灣和有需要的其他國家生產這種疫苗。