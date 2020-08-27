台水六區推電子帳單　申辦贈好禮每期還可省3元

▲台水六區處鼓勵民眾申辦電子帳單，台南地區自來水用戶，至轄內各營運所或服務所臨櫃成功申辦電子帳單，即可獲得精美小禮物，2022年12月底前，每期帳單水費還可折扣3元。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台水六區處鼓勵民眾申辦電子帳單，台南地區自來水用戶，至轄內各營運所或服務所臨櫃成功申辦電子帳單，即可獲得出國必備行李帶、台水水車磁鐵、環保購物袋、吸水杯墊等等精美小禮物，此外2022年12月底前，每期帳單水費還可折扣3元，越早申辦省越多。

台水六區處表示，現在幾乎人手一機，水公司的電子帳單平台提供多種貼心服務，例如可隨時線上查詢水費內容、自家用水分析圖表等資料，讓民眾清楚掌握自家用水情況。另外，申辦電子帳單可享當期或下期帳單抵扣3元（優惠折扣至2022年12月底前)，以及發票中獎主動通知等。

此外，水公司亦提供多元化的帳單繳費方式，例如可透過約定銀行或信用卡轉帳代繳，亦可使用手機行動支付、或上台水官網掃瞄帳單QRcode繳費，免出門就可輕鬆繳水費，讓民眾生活更加便利。

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台水六區處表示，如欲申辦台水電子帳單，除可洽台南各地服務所或營運所櫃台申辦之外，也可以連結至台水官網線上申辦(https:// www.water.gov.tw/ebill)，或撥打台水免付費客服專線1910，有專人服務申辦。

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