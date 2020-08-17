婚宴待付款不見！新秘、助理被要求「脫光檢查」...PO網批警執法過當

▲網友PO文控訴員警要求新秘以及助理脫光搜身，質疑是「執法過當」。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

有名網友在臉書《爆怨公社》內PO文並附上多張照片與影片，原因是，他的朋友到高雄湖內區一家餐廳幫新人化妝，結果遇到新人要付給飯店的錢不見，報警處理，警方到場之後要求進出新娘休息室的新秘和助理以及可疑男子都要「脫光光」搜身，讓他覺得很不合理！認為搜包包是職責所在，但脫光無法接受。對此，警方解釋當下都有徵得當事人同意，一對一到隱密房間檢查，並無執法過當的情形。

▲▼網友PO文控訴員警要求新秘以及助理脫光搜身，質疑是「執法過當」。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據網友的PO文，他指出新秘和助理都被要求全身脫光搜身，包含內衣內褲都不能穿，叫人情何以堪，又不是在查緝毒品，而且強調調閱監視器時，已經有發現一名可疑男子，如果是他偷的錢，那脫光搜身的民眾是否可以要求精神賠償，更質疑這樣的做法有沒有「執法過當」？

▲警方現場搜新秘及助理的隨身物品。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此警方指出，這起事件發生在16日晚間9點40分，當時接獲報案指出湖內區一家餐廳有婚宴待付款遭竊，員警到場並檢視資料，報案人指出最後一次見到婚禮預備金到發現遭竊這段時間內，出入放置處的人一共有5位。

▲警方現場搜新秘及助理的隨身物品。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方進一步澄清，因事出緊急，為釐清在場人士的嫌疑，徵得當事人同意後，員警採取一對一，帶到隱密房間檢查人身還有隨身物品，過程中有經過同意才繼續進行，衣物都由當事人自行脫去，期間也沒有提出異議，最終的檢查結果沒有發現遭竊的現金，湖內分局將持續擴大調閱相關監視器影像並積極偵辦。

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