　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

從ETF裡挑好股　「投資癮」教你輕鬆主動選股

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

《投資癮》播客Wade分享，可參考ETF的成分股，選出「自己的ETF」。（圖／Wade提供）

▲《投資癮》播客Wade分享，可參考ETF的成分股，選出「自己的ETF」。（圖／CTWANT提供）

Podcast熱門節目《投資癮》的播客Wade表示：「有些ETF會布局國外股票、債券，通常國外股票手續費較高，透過ＥＴＦ可省不少麻煩。對於沒時間或懶得研究，想參與某一類股的投資人，或時間成本花在本業賺錢效益，大於研究股票者，都很適合考慮買ETF。」

原本是證券交易營業員的Wade，近五年全職專注台股投資，他坦言00861、00876和00877都是業界公認鎖焦５Ｇ的三檔ETF，「不過，以我的角度來說，還有幾個優劣要考量，包括手續費及每年會從淨值裡扣除的保管費、經理費等相關費用，以及折溢價（市值與淨值落差）和成交量等。」Wade強調，他屬於主動型選股，不會考慮買ETF。

以半導體、資通訊等為成分股的00861中，蘋果公司占比最高。圖為去年蘋果公司台北旗艦店開幕盛況。（圖／黃威彬攝）

請繼續往下閱讀...

▲以半導體、資通訊等為成分股的00861中，蘋果公司占比最高。圖為去年蘋果公司台北旗艦店開幕盛況。（圖／CTWANT提供）

話雖如此，Wade仍然仔細研究這三檔５Ｇ題材ETF，當作私房的「避雷祕笈」。「投信券商發行的每一檔ＥＴＦ，都會公布成分股比重，若真想參與某一類ＥＴＦ行情，可以查詢網頁追蹤個股名稱，再依照自己喜歡的比例，買入該公司股票，如此就可以避開一些地雷股票。」

「也就是說，利用專業基金經理人幫你篩選過後，從裡面挑選股票，優化組成『自己的ETF』。」Wade舉例，只要從成分股中選擇投資標的，像是台積電、聯發科、蘋果與立訊精密等個股，自主決定個股配置資金比例，就是「自組ETF」。

延伸閱讀
台股空襲爆巨量1／買三百張董娘都沒跑　5G ETF避雷吸人氣
小紅書上大家都在瘋！BLACKPINK Jisoo的蝴蝶結黑髮造型　真的誰綁誰都美！
全球電競觀賽人口4.6億超過NBA　投資給「利」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
父女戀！布萊德彼特新歡曝光　小29歲嫩模「長得像裘莉」
何妤玟甜蜜認了嘻哈歌手新歡！「回家過夜15小時」前夫還住在一
天降混凝土！正妹建築師險遭毀容　肇事工人：不然我娶妳啊
快訊／連日大雨！台南女騎士自摔掉進水溝　昏迷溺斃
快訊／北北基等18縣市豪大雨特報！南高屏嚴防雨彈來襲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

血清關鍵報告「陽性萬分之8.3」是否全台通用　陳秀熙：不能說幾乎是零

「奧迪卡死出入」警撥電話無法處理！她氣等2hrs真相超瞎：政府啊...網戰翻

養「綠鬣蜥、食蛇龜」9/1起須申請登記　非法持有最高罰5萬

獨／理科太太曝男性理想「清槍」次數！泌尿名女醫：這2項指標才重要

血清調查爭議暫歇　詹長權：別把意見不同者踢出合作對象

苗栗男肚子會長大　醫師用這招立馬「消風」...「乙狀結腸扭轉」作怪

韓國傳奇「多肉女孩」徐承恩畫作在台展出！限時4天台北新藝術博覽會朝聖

日賺4000元！這行缺很大需求猛爆3成...防疫新生活「報復性增產」不夠用

情人節吃肉燥飯！他「只送1則簡訊」...老婆卻爽歪　網羨慕炸：太霸氣了

快訊／北北基等18縣市豪大雨特報！南高屏嚴防雨彈來襲

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

10月換數位身分證延期擬大漲價　內政部回應：首次領取免費換發

台中港查獲陸韓走私菸市值破5億　13貨櫃塞552萬包菸史上最大宗！

金鐘55／《想見你》許光漢、柯佳嬿入圍視帝后　槓《誰是被害者》《罪夢者》張孝全雙料入圍

小猴被撞死玉山母獼猴心碎抱屍 5天4夜帶著行動...害怕人車靠近

台南嬤堅守崗位！風雨徒步8公里　彎下腰撿垃圾：擔心路人會滑倒...

血清關鍵報告「陽性萬分之8.3」是否全台通用　陳秀熙：不能說幾乎是零

「奧迪卡死出入」警撥電話無法處理！她氣等2hrs真相超瞎：政府啊...網戰翻

養「綠鬣蜥、食蛇龜」9/1起須申請登記　非法持有最高罰5萬

獨／理科太太曝男性理想「清槍」次數！泌尿名女醫：這2項指標才重要

血清調查爭議暫歇　詹長權：別把意見不同者踢出合作對象

苗栗男肚子會長大　醫師用這招立馬「消風」...「乙狀結腸扭轉」作怪

韓國傳奇「多肉女孩」徐承恩畫作在台展出！限時4天台北新藝術博覽會朝聖

日賺4000元！這行缺很大需求猛爆3成...防疫新生活「報復性增產」不夠用

情人節吃肉燥飯！他「只送1則簡訊」...老婆卻爽歪　網羨慕炸：太霸氣了

快訊／北北基等18縣市豪大雨特報！南高屏嚴防雨彈來襲

「白影飄過」坐上搖椅！監控系統通知「門外有動靜」　她喊：爸爸回家了

下雨不能兜風！汪「跑步機當草地」哀怨踏步　網笑：遛狗神器

遭黃捷控訴「經驗法則」審查入黨資格　陳志明：時間與邏輯均不正確

血清關鍵報告「陽性萬分之8.3」是否全台通用　陳秀熙：不能說幾乎是零

膚質大躍進！女星愛用「妝前乳」推薦，遮個黑眼圈就出門

LEXUS新年式ES 200「動力升級」169萬起！ES 250導入單一運動版

萬華女華僑遭分屍案偵結　兇手燒炭亡不起訴…疫情卡關家屬拿不到死亡證明

俄14歲少女生完「抱女寶寶開心亮相」　10歲男友捧花接出院…甜吻準備當爸媽！

「奧迪卡死出入」警撥電話無法處理！她氣等2hrs真相超瞎：政府啊...網戰翻

東京23區再延15天！KTV＋販酒餐飲業者「10點打烊」解禁無望

生活熱門新聞

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

即／致災豪雨最劇時間曝！轟大雷雨

台鐵駕駛艙翹腳遭懲處！他嘆：電死了孩子誰養

社區安全！彰化血清抗體陽性率萬分之八點三

中元普渡要到了　專家：4種人要注意

颱風「梅莎」最快明生成　8縣市防豪大雨

遇全台僅6台法拉利超跑！他怕爆：閃遠點

9號颱梅莎最快2天後生成！初估路徑出爐

高雄市長換人淹水沒被罵　在地人：很正常啊

高中生「酒吧當夜店」玩瘋！畫面曝光網氣炸

鄭明典：「梅莎」太強了不歡迎

快訊／陳其邁授權「這5區」自行決定停班課

海底撈卡片祝福謝和弦、莉婭　網：挺外遇

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

哥哥女友霸住「房間崩壞」！爸媽嘆：沒救了

1億酬勞＋私人專機都不要　Hebe宅台灣捨陸綜

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

《驕女》連體嬰分割手術PTT爆討論

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

準空姐遭聯結車輾斃　擲筊6次才答應回家

男性清槍一週幾次？理科太太一看驚呆

「麥當勞女神」破尺度脫了！

裹小腳近照曝光！「肉形高跟鞋」腳掌全變形

睡衣妹公審女熊貓　反被逼關版

即／準空姐打工爆頭亡！民宿暫停營業

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

快訊／台中女倒車壓老公！卡車底20分鐘沒求救

呱吉爸中風突從病房消失「錯愕扛9000萬債」

更多

最夯影音

更多
應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘

應采兒.陳小春角色對調！　Jasper狂指揮爸爸做事...媽媽笑慘
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

「我這輩子都是妳的人了」　宋威龍趁睡覺偷親..嚇歪譚松韻

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

何妤玟新歡曝光！竟是線上嘻哈歌手　街上曬愛全直擊

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

準媽咪剖腹產！寶寶像被拉出來　她超緊張...一聽宏亮哭聲放心了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面