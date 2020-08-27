從ETF裡挑好股　「投資癮」教你輕鬆主動選股

▲《投資癮》播客Wade分享，可參考ETF的成分股，選出「自己的ETF」。（圖／CTWANT提供）

Podcast熱門節目《投資癮》的播客Wade表示：「有些ETF會布局國外股票、債券，通常國外股票手續費較高，透過ＥＴＦ可省不少麻煩。對於沒時間或懶得研究，想參與某一類股的投資人，或時間成本花在本業賺錢效益，大於研究股票者，都很適合考慮買ETF。」

原本是證券交易營業員的Wade，近五年全職專注台股投資，他坦言00861、00876和00877都是業界公認鎖焦５Ｇ的三檔ETF，「不過，以我的角度來說，還有幾個優劣要考量，包括手續費及每年會從淨值裡扣除的保管費、經理費等相關費用，以及折溢價（市值與淨值落差）和成交量等。」Wade強調，他屬於主動型選股，不會考慮買ETF。

請繼續往下閱讀...

▲以半導體、資通訊等為成分股的00861中，蘋果公司占比最高。圖為去年蘋果公司台北旗艦店開幕盛況。（圖／CTWANT提供）

話雖如此，Wade仍然仔細研究這三檔５Ｇ題材ETF，當作私房的「避雷祕笈」。「投信券商發行的每一檔ＥＴＦ，都會公布成分股比重，若真想參與某一類ＥＴＦ行情，可以查詢網頁追蹤個股名稱，再依照自己喜歡的比例，買入該公司股票，如此就可以避開一些地雷股票。」

「也就是說，利用專業基金經理人幫你篩選過後，從裡面挑選股票，優化組成『自己的ETF』。」Wade舉例，只要從成分股中選擇投資標的，像是台積電、聯發科、蘋果與立訊精密等個股，自主決定個股配置資金比例，就是「自組ETF」。

延伸閱讀

▸台股空襲爆巨量1／買三百張董娘都沒跑 5G ETF避雷吸人氣

▸小紅書上大家都在瘋！BLACKPINK Jisoo的蝴蝶結黑髮造型 真的誰綁誰都美！

▸全球電競觀賽人口4.6億超過NBA 投資給「利」