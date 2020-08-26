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2020年半農生活坊國際志工營　桃園龍潭學習採茶、製茶…

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▲2020年半農生活坊國際志工營成果發表

▲外籍生學習採茶。（圖／余孟芬提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2020年半農生活坊國際志工營」、26日於桃園龍潭區三和社區舉行成果發表會。半農生活坊創辦人余孟芬表示，雖然國際疫情嚴重，但台灣防疫措施完善，許多外國學生選擇留在相對安全的台灣，讓這次的報名人數有增無減，經遴選出17名國際志工參加，成果發表會中，外籍學生開心表示：收穫滿滿。▲2020年半農生活坊國際志工營成果發表

▲2020年半農生活坊國際志工營成果發表。（圖／余孟芬提供）

半農生活坊自2018年起舉辦年度國際志工營活動，今年營隊於8月17日至27日展開，因疫情衝擊，外國人士無法入境，半農生活坊改向在疫情爆發前已抵達台灣的交換學生、工作人士進行招生，有來自美國、德國、伊朗、巴拿馬、韓國、菲律賓、印尼等8國在台就讀或工作的17名國際志工獲邀參加。▲2020年半農生活坊國際志工營成果發表

▲2020年半農生活坊國際志工營成果發表。（圖／余孟芬提供）

活動同時也召集在地和外縣市的青少年，來到桃園龍潭三和社區走進客家庄，藉由捲起袖子學習採茶、製茶、砌駁坎、建築碎木步道等技藝與工法，體會減法生活的樸實魅力，讓不同文化背景、年齡的青年們在台灣農村找回平靜初心，進行交流。▲2020年半農生活坊國際志工營成果發表

▲營隊安排了跨文化課程、書法分享。（圖／余孟芬提供）

來自巴拿馬的米雅若在台攻讀研究所，這次參加志工營感受到龍潭社區居民熱情幫助與濃濃的人情味，讓在台居住超過4年的她更加喜愛這片土地。而台裔美國人夏叔安從小在美國長大，對茶文化特別感興趣。德國的季焱今年來台學習中文，對營隊協助製作的雞舍、碎木步道等，使用天然建材和自然工法，減少對土地的破壞、提升永續性，讓他印象相當深刻。▲2020年半農生活坊國際志工營成果發表

今年營隊還特別加入了14位國中、小青年志工，包含龍潭三和在地和外縣市的學生，大家一同紮營於三和國小。營隊安排了跨文化課程、書法分享、養小雞生命教育以及英文歌教學，讓台灣青少年能夠與來自不同地區的新朋友，不同國家的大哥哥、大姊姊進行交流，共度美好時光。三和國小校長林繼鴻表示，這次三和國小很高興能夠敞開大門，歡迎國際志工和青少年進駐，學習農村知識、靜心認識自我和探索未來多元的可能性。

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