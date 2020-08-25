網哭了！Pixel 4a「超夯功能」被拿掉　Google證實：未來系列不再有

▲Pixel 4a將不支援Playmoji動圖。（圖／Twitter）

記者林妤柔／綜合報導

自2017年以來，Google相機App推出許多有趣的AR貼紙，用戶可生動地欣賞照片和影片，後來更名為「Playground」。然而，從Pixel 4a開始，未來Pixel系列將不再支援這些Playmoji動圖。

Google證實，Playground不在Pixel 4a上，是可預期的，主要是因為新Pixel相機與Playground和Playmoji不相容；即使從Play商店下載Playground，也不會發生任何事情。

Google聲明，會繼續將ARCore和最新功能引入Pixel 4a或其他支援ARCore的設備，「Playground仍可在早期Pixel手機上支援，同時也會集中精力創造更多服務，使受眾有更好的AR體驗。」

雖然Playground不會出現在Pixel 4a，但Pixel 4、3a和所有早期的Pixels系列，以及部分LG和Motorola手機都可用。可惜的是，Play商店不再提供來自《星球大戰》、《怪奇物語》、《偵探皮卡丘》、《幼稚的甘比諾》的著名Playmoji，只剩下Google原有的天氣、寵物、愛情、體育、食物和冬天等Playmoji。

Google表示，未來會聚焦在多數使用者的AR體驗，意指Google搜尋中廣受歡迎的3D動物。利用ARCore技術，3D動物能出現在各種Android設備、iPhone、iPad上。