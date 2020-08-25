　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

網哭了！Pixel 4a「超夯功能」被拿掉　Google證實：未來系列不再有

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ 。（圖／Twitter）

▲Pixel 4a將不支援Playmoji動圖。（圖／Twitter）

記者林妤柔／綜合報導

自2017年以來，Google相機App推出許多有趣的AR貼紙，用戶可生動地欣賞照片和影片，後來更名為「Playground」。然而，從Pixel 4a開始，未來Pixel系列將不再支援這些Playmoji動圖。

Google證實，Playground不在Pixel 4a上，是可預期的，主要是因為新Pixel相機與Playground和Playmoji不相容；即使從Play商店下載Playground，也不會發生任何事情。

Google聲明，會繼續將ARCore和最新功能引入Pixel 4a或其他支援ARCore的設備，「Playground仍可在早期Pixel手機上支援，同時也會集中精力創造更多服務，使受眾有更好的AR體驗。」

雖然Playground不會出現在Pixel 4a，但Pixel 4、3a和所有早期的Pixels系列，以及部分LG和Motorola手機都可用。可惜的是，Play商店不再提供來自《星球大戰》、《怪奇物語》、《偵探皮卡丘》、《幼稚的甘比諾》的著名Playmoji，只剩下Google原有的天氣、寵物、愛情、體育、食物和冬天等Playmoji。

Google表示，未來會聚焦在多數使用者的AR體驗，意指Google搜尋中廣受歡迎的3D動物。利用ARCore技術，3D動物能出現在各種Android設備、iPhone、iPad上。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
美警瞄準非裔男「背後連開7槍」3孩車上目睹！再掀縱火示威
灰指甲硬爆！他拿刀自剪「瞬間斷趾」連骨頭也沒了
上海第2例台灣輸出確診為南部70歲女　離台前聚餐匡列接觸者3
藝人黑面兒超強！囊括7面國際發明展金牌…合照總統蔡英文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

網哭了！Pixel 4a「超夯功能」被拿掉　Google證實：未來系列不再有

挑電視不要只看價格！專家：「品質、保固、售後服務」才是關鍵

Spotify跨界電競　推《英雄聯盟》官方合作

中華電5G虛擬演唱會再一發　KKBOX多位人氣歌手8/28開唱

蘋果收購VR新創公司　強化朝AR、VR領域邁進的野心

Google雲端硬碟爆資安漏洞　備份檔案被調包成惡意軟體

Google 新型TV設備現身 FCC！　可能是萬眾矚目的「Sabrina」

蘋果沒發表過！「初代Mac mini」原型曝光　還能放iPod nano

iOS 14 爆雷了！　iPhone 12 系列關鍵升級遭洩漏　120Hz高階螢幕有譜

三星Galaxy Tab S7、S7+平板8/28登台　售價19,990元起

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

網哭了！Pixel 4a「超夯功能」被拿掉　Google證實：未來系列不再有

挑電視不要只看價格！專家：「品質、保固、售後服務」才是關鍵

Spotify跨界電競　推《英雄聯盟》官方合作

中華電5G虛擬演唱會再一發　KKBOX多位人氣歌手8/28開唱

蘋果收購VR新創公司　強化朝AR、VR領域邁進的野心

Google雲端硬碟爆資安漏洞　備份檔案被調包成惡意軟體

Google 新型TV設備現身 FCC！　可能是萬眾矚目的「Sabrina」

蘋果沒發表過！「初代Mac mini」原型曝光　還能放iPod nano

iOS 14 爆雷了！　iPhone 12 系列關鍵升級遭洩漏　120Hz高階螢幕有譜

三星Galaxy Tab S7、S7+平板8/28登台　售價19,990元起

辛辛那提／穆雷逆轉德國新星　睽違3年再度擊敗世界排名前10

原來是皮卡！全新中華Zinger雙門自排貨車9月登場

「告白最容易成功TOP 3星座」七夕衝一波！　雙魚大膽說就成真…第1名切記別害羞

只到8/31！日本百年伴手禮「神戶風月堂」宣布撤櫃　超夯法蘭酥台灣買不到了

內建「肉肉雷達」！　吃貨柴見媽夾食秒彈出：偶也要～

LV的創立年份這下能記住了！翻新老花「Since 1854」　水桶包復古可愛

鉛危害無所不在！醫提「日常9點預防鉛暴露」：水龍頭先開1分鐘

林鄭月娥指普篩被抹黑　部分專家有「政治算計」應感到羞愧

萌汪「被迫當模特」攝影棚都架好！　網見成品驚呆：好厲害

8月26日11:00　《料理之王》開錄記者會準時直播！

3C家電熱門新聞

iPhone 12推出後兩款iPhone將降價

iPad Air 4 渲染圖曝光！超美機身搭大螢幕占比　接口可望改為USB-C

果粉暴動了！蘋果經典「iPhone SE最新3款」傳明年登場

iOS 14 爆雷了！　iPhone 12 系列關鍵升級遭洩漏　120Hz高階螢幕有譜

LINE Pay攜手全台逾600家飯店、民宿、影城　最高享500點回饋

壓低5G手機成本！郭明錤：蘋果改規格「狂向供應商砍價」　最大受害者曝光

影／iPhone 12長這樣？超精準模型機流出

蘋果沒發表過！「初代Mac mini」原型曝光　還能放iPod nano

Google雲端硬碟爆資安漏洞

三星Galaxy Tab S7、S7+平板8/28登台

iPhone 12 Pro 最新渲染圖曝光！　外型最大亮點令人「大開眼界」

挑電視只看價格？專家：品質才是關鍵

Google 新型TV設備現身 FCC！　可能是萬眾矚目的「Sabrina」

三星查找功能升級了！　可以尋找離線手機　還能解鎖設備

更多熱門

相關新聞

Google雲端硬碟爆資安漏洞

Google雲端硬碟爆資安漏洞

Google雲端服務的用戶要注意了！有外媒報導指出，現在有一種惡意軟體可以利用Google Drive中未修補的安全漏洞，來偽裝成你已上傳的文件或圖片，趁使用者不注意時進行網路釣魚攻擊。

Google 新型TV設備現身 FCC！　可能是萬眾矚目的「Sabrina」

Google 新型TV設備現身 FCC！　可能是萬眾矚目的「Sabrina」

Google Pixel 5渲染圖釋出！外型激似Pixel 4a

Google Pixel 5渲染圖釋出！外型激似Pixel 4a

Pixel 5傳於9月30亮相

Pixel 5傳於9月30亮相

Google Duo 推出新功能！　視訊和語音都上字幕了

Google Duo 推出新功能！　視訊和語音都上字幕了

關鍵字：

googlepixel4aPlayground

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

老婆傳蟑螂肢解照　奴才後悔親親

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

中衛口罩沒人搶！女抓2盒要花3999↑

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面