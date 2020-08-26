視障朋友也能朝聖舞蹈演出！兩廳院11場共融服務「無障礙身歷其境」

▲兩廳院下半年推出11場「共融場次」表演，讓不同身心條件的觀眾都能「無障礙身歷其境」（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

兩廳院為了推動「文化平權」陸續與重量級藝術團體合作，下半年推出11場「共融場次」節目，讓視障者、聽障者、身心不便等觀眾都能欣賞藝術表演！其中舞蹈空間舞團的藝術總監平珩就說，過去曾有「台詞特別多的演出」吸引很多聽障朋友前來，而「舞蹈很多的表演」則吸引大批視障朋友，透過「共融服務」都能身歷其境感受，不會因身體條件不同而被剝奪。

兩廳院在2017年開始嘗試推出「共融服務」，2018年起較有規模實行，讓不同身心條件的觀眾也能欣賞表演藝術，不因此被剝奪權益。共融服務包括「輕鬆自在場」、「情境字幕」、「口述影像」等，除了需要藝術家本身的配合，也需要專業老師從彩排就一路隨行、溝通、調整。

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▲「輕鬆自在場」打造無壓欣賞表演的環境，不自主發出聲響、起身走動都可以。（圖／國家兩廳院提供）

「輕鬆自在場」從2019年開始實行，目的是讓無論怎樣的身心狀態的人，都可以自在的入場觀看，不需要擔心不自主發出的聲響，也可以隨時起身走動、進出，不用擔心他人的異樣眼光，而演出時的燈光也都會做調整，適合帶小孩的家長、疲憊的上班族、身心障礙人士等。

此次首度參與推出輕鬆自在場的「舞蹈空間舞團」，將帶來史派德奇遇記之《飛飛飛》演出，舞蹈空間舞團的藝術總監平珩就說，過去也有與兩廳院合作推出「情境字幕」、「口述影像」等共融場次，意外發現，曾有「台詞特別多的演出」吸引很多聽障朋友前來；而「舞蹈很多的表演」則吸引大批視障朋友。他們在9月曾有一場舞蹈表演，因為重低音很強烈，讓不少視障朋友都回應「很有感！」

平珩也向《ETtoday新聞雲》分享，有時候團隊會先到啟明學校上課，發現視障朋友的身體感官都很靈敏，透過口述和觸覺體驗，他們很快就能理解並進入狀況，例如有些視障朋友可能不明白「從蜘蛛網裡彈跳出來」這樣的敘述，但事先將繩子道具結成網，讓他們觸摸、體驗，之後表演時就能理解。而且很多視障朋友透過聲音、描述，就馬上能猜出角色是什麼樣的人。

▲樊宗錡帶來的《十二碗菜歌》此次推出「情境字幕」服務，除了台詞，還包括音效、音樂風格、觀眾的笑聲、嘆息聲等，都會請老師寫進去。（圖／記者林育綾攝）

而「情境字幕」的服務，則是會透過字幕補述舞台的音效、聲音，讓聽障朋友也能身歷其境。這一次樊宗錡帶來的《十二碗菜歌》就要推出情境字幕服務，他坦承，其實也是第一次做，跟過去一般演出很不同的是，有很多溝通語彙要特別用心，因為聽障朋友可能看不懂某些用字，但他們也意外比一般人懂更多的詞彙，因此有些字句要更白話，有些甚至更專業。除了台詞，還包括音效、音樂風格、觀眾的笑聲、嘆息聲等，都會請老師寫進去，「讓這些觀眾不因為聽障的緣故，剝奪身歷其境的權利，可以無阻礙的進入表演情境」。

「口述影像」的服務，則包括場景動態，甚至是服裝走位，都會以口述描述，讓視障朋友或是有需求的觀眾，都能戴上專屬耳機導聆。口述腳本通常要花很多時間準備，口述老師也要跟著藝術團隊多次排練。

▲唐美雲說明「口述服務」，提到口述老師從排練就不斷跟著一起進行。（圖／記者林育綾攝）

此次「唐美雲歌仔戲團」的《光華之君》表演就會帶來口述影像服務，唐美雲說，口述老師從排練就不斷跟著一起進行，他們曾一起討論過，沒有唱段時該怎麼形容呢？例如可以形容台上演員穿得怎麼樣、表情怎麼樣，透過生動的描述，讓觀眾可以想像。

而其實「口述影像」服務不只是提供給視障者，對於心情焦慮緊張的觀眾也有幫助，平珩老師就透露，有些地方首長受邀欣賞演出，團隊也會提供口述服務耳機，讓他們可以更安定地欣賞表演。

▲此次「無垢舞蹈劇場」的《花神祭》演出，首度推出售票的口述影像場次銷售一空。（圖／兩廳院提供）

兩廳院藝術總監劉怡汝說，目前兩廳院的共融從「1.0」進展到「1.5」，原因是還需要更多的藝術家一起投入，很開心從兩廳院開始「擴散」這個概念，也有越來越多藝術家和團體主動詢問怎麼做。此次「無垢舞蹈劇場」的《花神祭》演出，首度推出售票的口述影像場次也銷售一空，讓人振奮。

但她也提到，其實有形的障礙最容易解決，更困難的是「無形的障礙」，例如很多人表面看起來跟你跟我都一樣，「他們卻進不來，不能理解為什麼要進到劇場，不知道劇場能帶給他們什麼」，因此未來「共融2.0」的目標，目的是能消除大眾認知上的不理解。

▲兩廳院「共融場」與重量級藝術團體合作。（圖／記者林育綾攝）

2020國家兩廳院下半年主辦節目共融場次：

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