巴西「第一家族」第4人！總統長子也確診　服抗瘧藥物治療中

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的大兒子、現任參議員佛拉維歐（Flavio Bolsonaro）25日表示，他被驗出感染新冠肺炎（COVID-19），目前並無症狀，正在家中休養。

根據《法新社》報導，佛拉維歐透過參議員辦公室發出聲明，他現在「感覺很好」，正在家中隔離，並且正在服用阿奇黴素（azithromycin）與一種叫奎寧（chloroquine）的抗瘧疾藥物。

醫學臨床已證實該藥物對新冠肺炎並無療效，但他的父親波索納洛還是將它當作治療方式。事實上，就連美國總統川普本人也曾公開表示，自己每天服用類似的抗瘧藥─羥氯奎寧（Hydroxychloroquine）來預防染疫。

大兒子佛拉維歐是巴西總統家族中，第四位對病毒呈現陽性反應的人。包含總統波索納洛本人上個月確診後，被迫隔離檢疫三個禮拜之外，太太蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）以及小兒子亞伊爾黑南（Jair Renan）也都陸續測出陽性。

儘管波索納洛將新冠肺炎比喻成「小流感」，但巴西疫情卻是世界上第二嚴重的國家，僅次於美國，截至目前有360萬人確診、11.5萬多人死亡。

社會勞工部特別秘書布魯諾（Bruno Bianco）日前受訪時表示，勞動力市場因疫情大受打擊，今年巴西裁員891萬。對此，政府正積極創造更多就業機會，力求拉抬經濟，7月為止已提供13萬個工作機會，大部分集中於製造業，尤其是食品加工與民用建築。