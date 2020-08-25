港版國安法後首次！　駐港解放軍完成第23次輪換...陸海空影片曝光

▲解放軍駐港部隊第23次輪調 。（圖／翻攝自駐港部隊微博，下同）.

記者劉亭／綜合報導

中共解放軍今（25）日宣佈，根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》的規定和中央軍委命令，中國人民解放軍駐香港部隊陸海空三軍部分建制單位、裝備進行輪換。解放軍第22次輪調為2019年8月29日，這次是港版國安法上路後的第一次。

據駐香港部隊微博影片，解放軍陸軍主力部隊24日晚上11時20分，分別從深圳駐地出發，以摩托化的方式向深圳皇崗口岸出發，25日凌晨12時40分，陸軍部隊在新田軍營舉行防務交接儀式。

而海軍部分，參加輪換的海軍艦艇編隊25日上午8時許，穿越了香港海域，準時抵達香港昂船洲海軍基地，海軍部隊於早晨9時30分在昂船洲軍營完成了交接儀式。

最後參加輪換的空軍部隊則是在25日上午9時從廣州駐地出發，9時50分抵達石崗空軍基地，接替輪換出港的直升機大隊履行防務，交接任務完成後，直升機在戰友注視下離開。

這是駐香港部隊進駐以來的第23次建制單位輪換行動，行動得到了香港特區政府有關部門的通力合作和大力支持，在下午兩點前結束。駐香港部隊通過進行人員和裝備的輪換，將進一步提升駐軍履行香港防務職責的能力。



►戴口罩更要保養