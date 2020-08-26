上任第3天高雄淹水了！陳其邁取消台北行程　緊急視查抽水站

▲高雄市長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

受到西南風增強影響，豪雨彈狂炸南台灣，高雄市政府已於25日晚間8時起「0825豪雨應變中心三級開設」，由水利局緊急應變小組進駐水情中心。原先高雄市長陳其邁26日上午10時準備北上參加「台日農漁產品企業及地方交流論壇及展售會」，改由羅達生副市長代表，而他則是新增行程前往岡山五甲尾抽水站視察。

西南風豪雨彈狂炸南台灣，高雄不少地方出現積水狀況，高雄市政府已於25日晚間8時起「0825豪雨應變中心三級開設」，由水利局緊急應變小組進駐水情中心。水利署今晨6時42分也高雄市岡山區發布一級淹水警戒，另對橋頭區、大社區、楠梓區和路竹區發布二級淹水警戒。湖內區路竹太平路262巷涵洞就因積水嚴重、水淹及膝，人、車無法通行，警方已在現場拉起封鎖線，呼籲當地民眾避免行經該路段。

▲路竹區太平路262巷函洞地勢低窪，強降雨造成函洞積水 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

才剛上任第三天的高雄市長陳其邁，原定26日上午10時準備北上參加「台日農漁產品企業及地方交流論壇及展售會」，臨時改由羅達生副市長代表，而他則是新增行程前往岡山五甲尾抽水站視察。不少網友也湧入陳其邁臉書喊「現在騎車上班看不到路了啦到達豪大雨標準了沒啊？有考慮要放假了嗎？」、「市長，這雨⋯⋯⋯」、「豪雨假呢？」