避免戰爭！《環時》：台海地區中、美、台都應遵守「不開第一槍」

▲《環時》認為，中美台都應遵守不開第一槍的原則。（圖／翻攝東部戰區微博，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

台海情勢備受外界關注，而我軍機為避免擦槍走火的可能，飛行員在沒有收到空作部的明確指示前，不得有任何開火的動作。對此，中國官媒《環球時報》指出，事實上，不僅台軍須認真遵守，在台海的解放軍、美軍也都該恪守「不開第一槍」的原則，並且通過官方渠道將這一態度彼此告知，避免現地緊張，從而有效降低擦槍走火的風險。

《環時》17日發社論表示，隨著中美戰略博弈的升級，雙方軍隊都在中國近海增加了活動，相遇的機率變高，對對方意圖的解讀也更趨嚴峻，但「雙方都沒有現在進行一場戰爭的戰略意願，卻也都在加緊開展應對局勢突然失控的準備。」

社論舉例，一旦現在發生擦槍走火或者出現2001年中美撞機那樣的極端事件，雙方控制事態、以和平方式解決危機的難度要比當年大得多。兩國輿論到時都將被引爆，從而極大壓縮兩國政府通過相互妥協處置危機的空間，因此不開第一槍應成為中美台三方軍隊的共同準則。

不過，社論還是重申，如果美台政客不斷興風作浪，持續把局勢推向越來越嚴重的緊繃，那麼台海最終擦槍走火就將是高概率的事情。單就中國大陸這一方來說，「不開第一槍決非是膽怯、軟弱。對軍隊來說，阻止戰爭和應戰同樣是神聖的使命，避免在政治上有可能產生破壞力的軍事摩擦發生，這從來都不是軍隊的恥辱。」

社論續指，如果民進黨當局硬闖《反分裂國家法》的紅線，如果台海出現了分裂國家的根本性事變，那麼中國大陸軍事力量一定會依法使用包括戰爭在內的一切手段加以制止，屆時解放軍不僅會打響反分裂戰爭，而且將粉碎「台獨」勢力，徹底解決台灣問題。

「解放軍的演習完全應該隨著美台挑釁的加劇而進一步強化，我軍戰機也要隨著對方的愈發猖獗而更加接近台灣島，甚至出現在台灣上空。」社論表示，台方與美方勾結的越緊，動作的尺度越大，那種根本的危險就越迫近，所以到底要和平還是要戰爭，「請民進黨當局選，請華盛頓選。」

事實上，在總統蔡英文要求「強勢驅離」侵犯我國的戰機後，軍方修改「國軍經常戰備突發狀況細則」，12浬領空到海峽中線是攔截區，對岸軍機只要飛越中線，就會有不同的因應作為。

在每一次空軍執行驅離任務時，都會掛彈藥升空，也會由資深飛行員負責帶隊，且明令在沒有接到來自空軍作戰指揮部具體命令前，不得有任何開火動作，就是為了避免兩軍有擦槍走火的情勢。

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