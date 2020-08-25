求婚被拒太丟臉！恐怖情人「狂捅23刀」…女友鮮血噴滿地慘死

▲恐怖情人狂捅女友23刀。（圖／CTWANT提供／翻攝自網易新聞，下同）

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大陸甘肅省日前發生一起驚悚命案，有名美妝店女老闆拒絕了男友的求婚，沒想到對方因此心生不滿，得不到就要將人毀掉，他持刀衝進店內一陣瘋狂亂砍，女老闆身中23刀，頸部、胸部刀刀見骨，鮮血流了滿地，儘管緊急被送醫搶救，最後仍因傷重不治身亡，家屬氣炸要求判處死刑。

根據《網易新聞》報導，36歲曹姓女子在慶陽鎮開了一家化妝品店，先前有過一段婚姻的她，因與前夫相處不和離婚，之後她便獨自扶養2個孩子，一家人住在店鋪2樓。曹女因緣際會下結識了開麻將館的張姓男子，不過對方已婚且育有2個小孩，卻還想要和她交往，甚至不斷逼婚。

曹女的家人表示，張男在外面欠了不少錢，經常有人上門討債，他還會要求女兒幫忙償還債務，2人三天兩頭就吵架，性格暴躁的張男孩有多次施暴紀錄，好幾次都把曹女打到鼻青臉腫，還不時就跑到美妝店鋪大鬧一場，甚至曾上門威脅，「你女兒要是不和我結婚，那就把你們全家都殺了！」

張男多次表露殺人動機，他與朋友的聊天記錄中曾提及，不能接受求婚被拒的侮辱，打算殺害曹女後再去自首；半個月前，他還在社交平台上發文表示要殺人，曹女的媽媽看到消息後，馬上報警處理，不過當時他並沒有任何舉動，警方也無法立案調查，孰料過了不久，悲劇就這麼發生。

事發於8月22日早上，當時有顧客前來購買化妝品，曹女因此開門迎客，沒想到張男趁著這個機會潛入店內，持刀狂捅曹女頸部、胸部，她流了滿身血倒臥在地，6歲兒子見狀，趕緊逃出門大聲求救，鄰居連忙報警處理，10公尺外剛好有個派出所，員警立刻趕至現場制伏張男，並將傷者送醫急救。

曹女身中23刀，頸部的傷口為致命傷，經搶救仍不治身亡，這讓家屬悲痛不已，完全無法接受女兒已離世的消息。曹女的媽媽表示，由於6歲孫子目睹現場狀況，心靈受到極大衝擊，每晚都害怕地睡不安穩，她痛批張男真的太可惡，除了求償360萬人民幣外，並希望法官能將其判處死刑。

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