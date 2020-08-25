蔡英文承諾速訂「最低工資法」　讓勞工調薪機制更明確

▲總統蔡英文接見「109年度全國模範勞工及其眷屬」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日接見「109年度全國模範勞工及其眷屬」時表示，政府會投入更多資源，透過法規和政策，提升與保障所有勞工朋友的權益，也會加速訂定「最低工資法」，讓勞工調薪機制可以更為明確。

蔡英文表示，在全球疫情依然嚴峻的情況下，還能舉辦集會活動，真的是靠全國人民和政府一起努力，全力以赴，才能有這樣的防疫成果，「在防疫期間，因為有不同產業、不同崗位上的勞工朋友們，發揮專業和力量，才能讓防疫順利進行。」

蔡英文表示，許多勞工朋友除了在專業領域盡心盡力，耕耘多年，更把豐富的經驗心得回饋給公司，而整個產業當中，也不斷改良、精進生產製造的流程，「我們各項重要的戰略產業之所以可以不斷升級轉型，第一線的勞工朋友是最重要的尖兵。」

蔡英文也特別感謝工會領袖和會務人員，因為有他們才強化勞工教育，凝結勞工意識，才讓所有勞工不僅能夠捍衛個人權益，更能發揮集體權利。

蔡英文表示，政府會投入更多資源，透過法規和政策，來提升和保障所有勞工朋友的權益。今年疫情期間推動的紓困政策當中，也特別推出「充電再出發」等相關計畫，除了幫助勞工朋友維持生活穩定，也能持續精進技能。

蔡英文指出，今年元旦，《勞動事件法》正式上路，以往勞工進入訴訟當中，常因為舉證困難，資力不足，訴訟曠日費時，而放棄爭取應有的權益。《勞動事件法》立法的目的就是為了解決這些難題，希望透過更多程序性的保障，讓勞工朋友有更多機會維護自己的權益。

在基本工資方面，蔡英文說，今年在疫情影響下，依然努力調升，希望可以持續給最基層的勞工及領時薪的打工族更多福利；而未來，會透過訂立最低工資法，可以讓審議機制和調整指標都更制度化，也讓調整機制更穩定、明確。

▼總統蔡英文接見「109年度全國模範勞工及其眷屬」。（圖／總統府提供）



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