迷信「男女和合術」...監獄女高官「猛砸1900萬」供養法師！ 還詐貸地下錢莊

▲誠正中學前副校長張聖照因詐貸、偽造文書遭判刑。（圖／翻攝自Google Map）

記者黃子倩、林昱萱／高雄報導

擁有犯罪防治博士學位的法務部矯正署誠正中學前副校長張聖照於2010年起，陸續砸了1900萬供養女法師顏伶軒，但卻因錢不夠，竟然偽造薪資證明、監獄識別證，向地下錢莊詐貸，負債超過4300萬，被橋頭地院判4月、6月、7月徒刑，而全案上訴到高雄高分院審理後，法官駁回上訴。

判決指出，張聖照因迷信「男女和合術」，竟然於2010年起，花了總計超過1900萬元的巨資，供養閨蜜女法師顏伶軒所經營的道場，但由於耗費實在過於巨大，張竟然就請人偽造存摺，先是借得65萬後，又偷偷偽造同事的識別證，再度向民間業者借貸15萬元。

更誇張的是，張接著又偽造自己於明陽中學任職的薪資帳戶，向另一間借貸業者債貸50萬9000元。事件曝光之後，張已被調職，且被依規定彈劾，而橋頭地院審理後，依犯偽造公文書、偽造私文書、偽造準公文書罪，分別判他4月、6月、7月徒刑，而全案上訴到高雄高分院後，法官維持一審判決，駁回其上訴，仍可上訴。

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