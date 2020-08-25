苗栗早餐店「整包現金」被拿走　懸賞2萬抓賊...佛心老闆逮人卻不忍提告

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1間早餐店，打烊後店員將裝有現金5萬元的包包遺忘在騎樓椅子上，被1名男子發現後帶走；業者調閱監視器後，在臉書懸賞2萬元找尋此人下落，另警方則在不到9個小時就將涉嫌侵占包包的鍾姓男子逮捕；但業者發現鍾男生活困苦，選擇原諒不提告，但因侵占遺失物屬公訴罪，希望檢察官從輕處分。

▲鍾姓男子發現騎樓椅子上有一包包，打開後發現有現金，拿了包包趕緊離開。（圖／記者黃孟珍翻攝）

蔣姓業者表示，23日深夜11時許，店員返回店內拿東西，因一時忙碌，將裝有當天營業的現金、折價券及振興券，總共約有5萬元的包包，遺忘在店家門口騎樓的座位上；過一陣子店員才忽然想到包包未拿，趕緊回頭去找，但已不知去向。

蔣姓業者趕緊調閱監視器，發現1名男子騎乘腳踏車經過，看到包包，馬上走到椅子旁邊坐下後，打開包包發現裡面有現金，隨即將整個包包拿走揚長而去；業者將這畫面PO網，並懸賞2萬元找這名男子，另苗栗警方也展開偵辦，不到9個小時就找到涉案的鍾姓男子，但裡面現金已被花用剩下不到3萬元。

警方表示，這名50多歲的鍾男，平時靠撿拾資源回收物品維生，所花的2萬元皆購買生活所需用品；蔣姓業者得知鍾男處境後，選擇原諒不提告；但鍾男涉嫌觸犯侵占罪，為非告訴乃論之罪，警方仍須依法送辦；蔣姓業者則盼檢察官能網開一面，從輕處分。

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