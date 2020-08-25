七夕送15件禮物「女友翻臉丟掉」！他不忍了拍照公審…網一看凍結：活該分手

▲男友七夕送15件禮物全被女友扔掉。（圖／翻攝自央廣網）

記者鄭思楠／綜合報導

七夕節變七夕劫！北京通州男生小武卻在朋友圈忍無可忍，發出對女友的「控訴」。原來，他平時送禮物給女友，總是送不到女友心裡，屢屢被罵，這次他想了一個「妙招」，一下買了15件禮物，結果還是被全部扔到門外。不過，評論區有人回覆稱，「活該分手，巨型毛絨玩具是死穴！」

據《央廣網》那頻道。26歲的小武今年七夕買了15件禮物，想著女友怎麼也會喜歡幾件，結果還是被罵。小武受不了委屈，一氣之下發了這條朋友圈宣洩，「給別人送禮要錢，給你送禮要命啊！這舔狗我不當了，求求你禍害別人去吧。」

24日晚，小武回應，禮物有化妝品、巧克力、玫瑰花、首飾盒、毛絨玩具狗等等，現在已經全部退貨了，「我挑的禮物感覺都挺好的，但可能都不是女友的『菜』吧！」

小武說，女友喜歡浪漫，每年他都要給女友過好多節，送不少次禮物，包括生日、情人節、七夕、聖誕、520；他不是一個特別會討好女孩的人，送的禮物女友也經常不滿意，「提前問問女友想要什麼吧，她又覺得這樣就沒了驚喜，結果每次送禮物都靠猜，1年下來光買禮物就得花好多錢，還落下一肚子委屈。」

▲女友超級生氣。（圖／翻攝自央廣網）

是不是平時多從自己的喜好出發買禮物，沒太關注女孩子的愛好呢？小武說，「我也不太懂什麼時尚和潮流，可能有些禮物在女孩看來比較土，但我是誠心的，禮物買的不好我可以退了買別的，但是把禮物扔得滿樓梯間都是，太傷人了。」他說，沒想到一衝動發朋友圈影響這麼大，朋友圈他已經刪了，自己想好好靜一靜。

小武這條讓人哭笑不得的朋友圈，引來不少人關注。網友們分成兩派，有的大呼同病相憐，認為弄清楚女孩喜歡什麼是個「世紀難題」。有的支持小武和女友攤牌，不能再寵著女友「作妖」。

不過，還有網友則覺得小武挑的禮物確實有點直男風，比如毛絨玩具、首飾盒，可能不少女生都不會「感冒」，「是啊，我也一個都看不上」、「跟你說了多少遍了，巨型毛絨玩具是死穴」。

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