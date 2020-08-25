90歲老父告不孝女！法庭驚爆「9年骯髒內幕」毀一生　法官直接打臉

▲（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

為人子女贍養父母，自古以來被認為是理所應當的事，但如果父母沒有盡到責任，作為子女的也有說不的權利。大陸上海一名王姓老翁要求子女支付贍養費3000元（約新台幣1.3萬元），結果扯出當年性侵女兒的不堪過往。

根據陸媒《楚天都市報》報導，上海一名年逾90歲的王姓老翁指控，自己每個月只有1000多元的養老金（約新台幣4233元），卻要支付房租、看護的費用，根本不夠；而小兒子與小女兒都沒有給贍養費，未做到子女的責任，因此向法院提起訴訟。

對此，被外界視為不孝女的小女兒哭訴，父親在她12歲到21歲期間，多次對她猥褻、姦污，導致她不得不離家出走，在外打拚，藉此逃離魔爪，雖然父親之後被判刑10年，但仍無法撫慰她的傷口；小女兒表示，自己已經60歲仍孤身一人，很大的原因歸咎於父親，父親摧毀了她的一生。

上海長寧法院經審理後認為，王姓老翁已逾90歲，確實需要聘請看護照料日常生活，要求子女每月支付贍養費具有合理性，但也需要考慮子女的生活狀況和經濟承受能力；針對小女兒部分，由於王姓老翁曾對女兒做出嚴重的犯罪行為，損害了女兒的身心健康，考量一切情事，駁回要求小女兒支付贍養費的訴訟請求。

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