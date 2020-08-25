炫耀買iPhone卻被打槍！朋友惱羞嗆「4萬哪可能輸你2萬的」…8千人炸了

▲iPhone 11 Pro。（圖／記者邱倢芯攝）



記者黃可昀／綜合報導

東西貴不一定代表品質好，即使買了好產品，沒有妥善使用也無法發揮最佳效能。一名男子貼出一段對話紀錄，朋友日前開心和他分享自己買了iPhone 11，他以朋友的角度提醒對方，「飽和度感覺有點怪怪的」、「你沒發現拍起來樹葉都糊糊的嗎？」怎料對方一聽卻火氣上來，不甘示弱地嗆聲「我的手機一台4萬多你知道嗎？」

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▲4萬的手機被嫌，朋友傷心到爆氣。（圖／翻攝自爆怨公社）



原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出截圖，朋友原本是想炫耀，以為會獲得誇讚，畢竟這台蘋果手機也要價不斐，不過，他從對方這幾天貼出的夜景照發現，飽和度似乎需要調整，「夜景感覺沒有華為跟LG的銳利，而且XX的Pixel 3夜景拍起來也是很清楚」，不知道是否為鏡頭或環境因素，樹葉拍起來都有點模糊。

有可能是原PO的分析太過客觀中肯，朋友一時間聽不進去，想炫耀反而被潑冷水，氣得回覆「是你沒審美觀念吧，我的手機一台4萬多你知道嗎？拍照怎麼可能輸你們一台1、2萬的？」原PO尷尬表示，他只是說出自己看法，對方接不接受都無所謂，但朋友仍氣憤難平，接著罵「你們這些人就是見不得人家好，朋友不用做了，滾。」

對話曝光後在臉書引發廣大討論，不到一天就超過8000人按讚，網友紛紛留言，「玻璃心碎滿地」、「高階手機不一定在拍照上面強大啊」、「愛炫耀遇到說話直白的朋友」、「他買的是虛榮啦」、「手機好遇到沒技術的，也是暴殄天物啊」、「不能說你錯，但是很多事情不需要你這麼理性的分析。」

實際查詢Apple官網售價，iPhone 11最貴的256GB售價3萬400元，原PO朋友買的很有可能是iPhone 11 Pro，官方顯示256GB售價4萬1400元，最貴的512GB則是4萬8400元。