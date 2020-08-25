去前夫家生日趴！嬌艷女失聯41天後「陳屍魚塘邊」　死前傳詭異簡訊：何時開學

▲女子去前夫家後失聯。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

廣西梧州的小蘭（化名）7月14日到陳姓前夫家給孩子過生日，結果人間蒸發，電話一直處於關機狀態，期間陳男不僅用小蘭微信製造煙霧彈，而且陪家屬去警局報案。就在小蘭失聯41天後，警方24日發佈通報，稱她已被前夫陳男所殺害。

據《澎湃新聞》報導，小蘭7月14日去前夫陳男家給孩子過生日後失聯，電話一直處於關機狀態，3天後小蘭的弟弟小楊與陳男一同前往當地派出所報警。失聯期間，小蘭的微信賬號曾向家人回覆「到時候就回」。此後，小蘭的微信賬號便再未發過訊息給家人。

玉林警方經過一個多月的縝密調查，認為小蘭遇害的可能性很大，並鎖定其35歲的前夫有重大作案嫌疑，隨後於8月22日晚將犯罪嫌疑人陳男抓獲。

24日一早，小蘭父母接到警方電話，稱女兒找到了。弟弟小楊透露，「警方說在前夫陳某所在村子後山的一個魚塘附近找到的」，這是根據陳某招供找到的，25日早上，他和家人去確認姊姊屍體，希望按照法律嚴懲兇手。

▲小蘭弟弟透露，姊姊之前就曾被陳男家暴。（圖／翻攝自秒拍）

值得注意的是，小蘭失聯後，陳男曾2次接受媒體採訪，均表示，7月14日，他當晚有應酬很晚到家，未曾見過前妻；8月22日被抓當天，陳男還曾主動發訊息給記者。據《華商報》8月22日報導，當日中午陳男向記者發來一張頭像是小蘭與兒子老師的微信截圖，畫面顯示22日11時13分，小蘭發訊息詢問孩子是否開學，準備給孩子學費。

陳男高超的演技和心機，令人毛骨悚然，網友就紛紛表示，「離婚了還害人性命，真可怕。。。」、「 一天一則恐婚新聞」、「好心去幫孩子過生日 結果就。。。」、「我的媽呀，之前看到前幾天採訪他時說得一副坦然的樣子」。

▼小蘭的微信朋友圈。（圖／翻攝自澎湃新聞）