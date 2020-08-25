中國「千人計劃」滲透NASA！　美司法部3罪名控頂尖大學教授

▲成正東（Zhengdong Cheng）成為因千人計劃被美國司法部逮捕並起訴的最新一人。（圖／翻攝自德州農工大學）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國司法部針對中國間諜、滲透與千人計劃的調查持續進行中，該部美東時間周一（24日）起訴德州農工大學（Texas A&M）一名中裔教授，指控他在擔任NASA研究員期間，隱瞞參與中國政府惡名昭彰的「千人計劃」。

綜合外電報導，起訴書中指出被告為53歲的成正東（Zhengdong Cheng），在德州農工大學內教授工程，同時也是NASA的研究員，期間他隱瞞自己與一間中國大學，和至少一間中國公司的從屬及合作關係。

成正東在2004年受聘於德州農工大學任教，2012年開始至2018年，他和中國的廣東科技大學合作。司法部在文中表示，NASA的條款明確規定成正東不得參與，及跟中國、中國公司和任何中國大學合作、協調等；因此若NASA知道成正東與中國官方或民間有任何合作，應不會允許其進入機構研究。

助理司法部長迪摩斯（John Demers）在聲明中指出，「再一次，我們見證了隱瞞參與中國政府千人計劃，所遭致的犯罪後果。司法部將會繼續尋求把這些參與千人計劃的人曝光，並揭露對我國和我們引以為傲之研究機構的利用行為。」成正東現被控串謀、作不實陳述、電匯詐欺等罪名，等待首次出庭。

德州南方地區檢察官派翠克（Ryan Patrick）表示，當前有140萬名外國研究者和學者在美正當進行研究，但中國的千人計劃利用我們開放且自由的大學機構；他認為這些人與中國政府的聯結必須被揭露。

德州農工大學校長夏爾普（John Sharp）表示，該校在FBI對成正東調查期間已進行配合，「我們在這件案子上和FBI緊密合作，我們也很樂意再次合作。」他對校園內有間諜一事進行止血，「沒有任何高等學府像我們德州農工大學一樣，把保密安全看得如此重要。」