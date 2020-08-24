快訊／孫安佐遭起訴！企圖在美國製造槍枝未遂　最重將被關10年

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐2018年間在美國賓州因持有槍械、及大量子彈，遭控恐怖威脅等罪，在美關押長達8個多月，直至2018年底才被美強制遣返出境。孫安佐下機抵台後，立即遭到刑事局幹員依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》帶往士林地檢署，檢警經長達近2年的偵查後，認為我國法院具有審判權，孫安佐非法製造、持有槍械未經美國法院裁判，今依製造手槍未遂罪嫌提起公訴，未來最重恐面臨10年有期徒刑。

▲孫安佐。（圖／記者林敬旻攝）

起訴內容指出，孫安佐2018年1月於美國境內上網購買9mm口徑的格洛克手槍滑套、覆進簧、槍管以及他廠牌手槍零件，含握把、下槍身、撞針、彈匣等，並於同年3月26日遭同學檢舉，指稱孫安佐曾揚言將於5月份持槍在校內射擊；該言論一曝光後立即引起賓州警方重視，發動搜索後在寄宿家庭內查獲多樣手槍零件、以及子彈1607發，立即將孫安佐依恐怖威脅罪、持有犯罪工具罪嫌起訴。

孫安佐在美服刑238天後，遭美國遣返，並終生禁止入境美國；2018年12月，孫安佐在父親孫鵬的陪同下搭機返台，立即遭到檢方帶往士林地檢署，全案經過近2年偵辦，認定孫安佐在美所犯罪刑為最輕本刑3年以上徒刑之罪，而該案我國具有審判權。

起訴書指出，孫安佐在美持有學生簽證，並無狩獵執照，依法不得購買槍枝，但他卻上網購買零件，企圖組成手槍，已屬製造行為。孫安佐在警詢時也稱，他也知道槍枝無法成功組裝，還需要持有特殊零件、以及鑽床鑽洞，並稱「我也不知道美國警察是怎麼組裝起來的」等語；由於全案未扣得完整手槍，檢方因此依「製造手槍未遂」罪嫌將孫安佐起訴，若罪名成立，依法最重可處10年有期徒刑。