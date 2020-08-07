郭明錤：玉晶光鏡頭質量卡關　iPhone 12鏡頭初期優先下單大立光

▲傳供應商玉晶光出了質量問題，iPhone 12可能轉單大立光。（渲染圖／PhoneArena）



記者謝仁傑／綜合報導

據天風國際分析師郭明錤的最新研究報告指出，iPhone 12 的相機鏡頭供應商之一有質量問題，但若蘋果的其他供應商可以彌補這些問題，就不太會對蘋果的發貨時間表產生影響。

郭明錤指出，玉晶光（3406）發現了5.4吋和6.1吋‌ iPhone 12‌ 的廣角相機鏡頭在高溫高濕測試環境下，出現了膜裂的問題，供貨能力可能延遲；而為蘋果提供鏡片的另一家供應商是大立光（3008），大立光在過程中沒有遇到任何質量問題，估計能遵守發布時程，為蘋果優先供貨。

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郭明錤表示，即便玉晶光解決相機鏡頭的問題，也可能需要藉由壓低約30％的價格，才能試圖奪回更多訂單。

郭明錤認為，5.4吋和6.1吋的鋁框 iPhone 的低階7P廣角鏡頭、CCM和最終組裝的量產，將在8月中、9月中和10月初進行。在玉晶光解決質量問題的時程尚不確定的情況下，蘋果將至少在初始供貨階段優先考慮購買大立光的低端1／2.6的7P廣角鏡，以確保能按計劃提供 iPhone 12 一般機型。

蘋果在上週的財報電話會議上，確認 iPhone 12 系列將會較往年晚幾週推出，蘋果試圖將投資者對本季期望值設定在大多數或所有型號產品投放市場，把銷售成績推向下一財季。

外媒認為，即便今年新機延遲發布，四種預期的 iPhone 12 機型也不會同時發布，最近曾有報導指出，iPhone 12 系列推出可能會分為兩個階段。

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