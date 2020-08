果粉買手機先等等　iPhone 12推出後兩款iPhone將降價

▲推特爆料達人指出,iPhone 12系列推出後,iPhone SE與iPhone XR都有可能會降價。(圖/翻攝自推特)

依照慣例,每年新iPhone推出後,會有幾款舊iPhone將降價;推特爆料達人@aaple_lab稍早貼出了iPhone 12與iPhone 12 Pro的售價,以及iPhone 12系列推出後,iPhone SE與iPhone XR都將隨即降價。

根據@aaple_lab貼文指出,在iPhone 12系列正式上市後,原先399美元(約台幣1.17萬元)的iPhone SE,將會降價為349美元(約台幣1.02萬元);而原先549美元(約台幣1.6萬元)的iPhone XR,則將降價為499美元(約台幣1.46萬元)。

而在iPhone 12系列售價方面,iPhone 12售價為將會是699美元(約台幣2.05萬元),iPhone 12 Pro的售價則將訂為999美元(約台幣2.93萬元)。

iPhone 2020 official line:

- iPhone SE - 399$ or 349$

- iPhone XR - 549$ or 499$

- iPhone 12 - 699$

- iPhone 12 Pro - 999$



