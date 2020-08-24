　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「鼎泰豐、牛角、丸龜」24小時都能吃！小7超商合作人氣名店免排隊

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 7-ELEVEN即日起推出「人氣名店賞」，特別與「鼎泰豐、牛角日本燒肉、丸亀製麵」合作，24小時都能吃到名店料理。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN即日起推出「人氣名店賞」，特別與「鼎泰豐、牛角日本燒肉、丸亀製麵」合作，讓消費者24小時都能吃到名店料理。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／綜合報導

想吃人氣名店餐點不必訂位排隊，自家巷口的超商就有！7-ELEVEN即日起推出「人氣名店賞」，特別與「鼎泰豐、牛角日本燒肉、丸亀製麵」合作，還推出「原店吃不到的特製鮮食料理」，讓消費者不用排隊，24小時在超商都能吃得到。

▲▼ 7-ELEVEN即日起推出「人氣名店賞」，特別與「鼎泰豐、牛角日本燒肉、丸亀製麵」合作，24小時都能吃到名店料理。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN與鼎泰豐合作，首度推出大鮮肉包、流沙包、蝦肉炒手等，在全台5800間小7門市販售。（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN與鼎泰豐合作，將鼎泰豐店內的人氣商品延伸至全台5800間小7門市販售，包括離島金門、馬祖、澎湖，以及東部地區通通都買的到。此次也是鼎泰豐首度將冷凍食品進入超商實體通路販售，消費者買回家只需簡單復熱，就能享用美食。而8月26日起至11月3日還推出鼎泰豐系列任選 2件85折，預估帶動冷凍品相關業績成長2成以上。

▲▼ 7-ELEVEN即日起推出「人氣名店賞」，特別與「鼎泰豐、牛角日本燒肉、丸亀製麵」合作，24小時都能吃到名店料理。（圖／統一超商提供）

▲首度與日本第一人氣燒肉店「牛角日本燒肉」合作，跨海聯名推出原店吃不到的「牛角燒肉便當」，售價89元。（圖／統一超商提供）
 
除了鼎泰豐，7-ELEVEN更首度與日本第一人氣燒肉店「牛角日本燒肉」，跨海聯名推出原店吃不到的「牛角燒肉便當」，售價89元。為了做出如同現烤般的風味，7-ELEVEN特別選用近3mm厚的美國雪花牛，在製程上使用日本進口的連續式烤箱以高溫直火炙燒，營造出燒肉香氣與風味，搭配牛角秘製燒肉醬與拌飯醬汁，風味獨特有層次。

▲▼ 7-ELEVEN即日起推出「人氣名店賞」，特別與「鼎泰豐、牛角日本燒肉、丸亀製麵」合作，24小時都能吃到名店料理。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN與「丸亀製麵」合作，推出的夏季限定「丸亀胡麻嫩雞冷烏龍麵」再度回歸。（圖／統一超商提供）
 
另外，7-ELEVEN去年與日本第一大的連鎖烏龍麵店「丸亀製麵」合作，推出的夏季限定「丸亀胡麻嫩雞冷烏龍麵」，這次也再度回歸！熱銷破百萬份的人氣料理，由丸亀製麵主廚調製去殼芝麻研磨與新鮮製作的日式香醇胡麻醬汁，兩段石臼研磨質地細緻，搭配鮪魚提香，提升醬汁層次感；再加入日本進口鰹魚醬汁，煙燻香搭配北海道昆布熬煮出的鮮甜醬汁，拌入日本配方烏龍麵食用，絕妙滋味讓人欲罷不能，「丸亀胡麻嫩雞冷烏龍麵」每份售價79元。

業者也表示，疫情影響消費者飲食習慣改變，帶動冷凍品成長及居家料理的風氣興起，看準趨勢，7-ELEVEN「人氣名店賞」除了在實體門市販售，更延伸線上銷售商機，於門市冷凍冰箱貼上QR Code，消費者只要用手機掃描後，即可連到7-ELEVEN線上購物網站，包括KIKI餐廳、果貿、這一鍋、林聰明、禾記、東門興記⋯等逾20間名店，提供24小時冷凍店取服務，滿足消費者冷凍網購就近取的生活需求。

▲台鐵攜手全家鮮食，8/26再推全新4款新品。（圖／台鐵提供）

而全家便利超商近來則與「台鐵便當」聯名合作，繼12日推出2款懷舊創新鮮食「排骨肉蛋吐司」與「經典滷排飯卷」後，8月26日起再加碼推出「滷排骨麵」、「滷肉排骨飯」、「酸菜肉包」與「經典滷大排」4款新品鮮食，於全台全家便利商店開賣，讓經典味道以創新呈現。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
好萊塢男星FB徵台灣美照！釣出一排縣市長狂PO圖
LIVE／米其林揭曉！台北3家台中4家摘星　頒獎典禮直播
熊貓熱門餐廳買一送一！「胖老爹」炸雞腿一隻28元
「橘子工坊、幸福堂」都上榜！北市衛生局飲冰品抽驗10件不符規
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「鼎泰豐、牛角、丸龜」24小時都能吃！小7超商合作人氣名店免排隊

欠搶！超商限定「玩具總動員」第二波集點　巨型抱抱龍、三眼怪存錢筒Q爆

各種好康不錯過！走進捷運站裡　彷彿來到最佳資訊分享站

30天狂鏟16公斤！依依佩佩直露深V腿根　辣曬「真有形」瘦身成果

女性CEO聚首「剛柔並濟大未來」論壇！成立「女董學院」培育下一代

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

癡情女求愛「當街攔車遭拖20m」　已婚駕駛崩潰：是交友軟體認識

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

《神力女超人1984》中文官方主預告

辛龍走不出喪妻之痛「取消演出」　吳宗憲「哀莫大於心死」勸：跳出來吧...

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

「鼎泰豐、牛角、丸龜」24小時都能吃！小7超商合作人氣名店免排隊

欠搶！超商限定「玩具總動員」第二波集點　巨型抱抱龍、三眼怪存錢筒Q爆

各種好康不錯過！走進捷運站裡　彷彿來到最佳資訊分享站

30天狂鏟16公斤！依依佩佩直露深V腿根　辣曬「真有形」瘦身成果

女性CEO聚首「剛柔並濟大未來」論壇！成立「女董學院」培育下一代

快訊／第一位摘星女主廚　台中鹽之華法式餐廳奪得一星

台股站穩12600點大關！大立光漲逾1%　指數小漲39點收12647點

小琉球潮間帶被海膽攻佔！驚人畫面曝光…遊客戲水如與毒刺共舞

女教練「性感電眼」神似賴品妤！遭酸民出征　她無辜喊：到底多像

美食配風景去新北就有！高樓吃亞洲料理、海邊享受調酒　TOP10餐廳必訪

不斷更新／明福阿伯來了！米其林指南公布2020摘星名單

NBA史上季後賽首見！　米歇爾、莫瑞同場狂飆分50＋

每一口都像在吃仙草冰！鮮芋仙打造「濃郁仙草冰棒」　還放進了Q彈芋頭寒天

CBA／劉錚轉隊傳言　球迷怨廣廈無法留人不如續林志傑

李孝利取藝名惹怒陸網友！被指「辱華」IG遭灌爆...節目緊急發聲明

消費熱門新聞

美式賣場人氣洗髮精架上瞬間失蹤

鼎泰豐、牛角燒肉24小時超商就能吃

家樂福中元季到薄荷洗髮精被掃空

超商最新集點！巨型抱抱龍、三眼怪存錢筒超欠搶

30天鏟16KG！雙胞胎直露深V腿根

「口罩國家隊」多色盒裝補貨到

哆啦A夢迷衝了！18款療癒周邊集點送

全聯中元節廣告超狂　完整版一次看

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

全家加碼振興！200變600元購物金

剩12天！麥當勞「7大餐點」宣布停賣

鐵粉全崩潰！小7經典紅茶拿鐵要停賣了

全聯再度開賣「口罩套組」1片4元

寶雅、康是美再賣口罩　每人限一盒

更多熱門

相關新聞

7-11營收為何贏過全家？網：去離島秒懂

7-11營收為何贏過全家？網：去離島秒懂

台灣的便利超商到處可見，沒走幾步就能看到一間7-11或全家，因此這兩大龍頭也時常被消費者拿來比較。雖然雙方各有優勢，不過就有一名網友好奇詢問，全家的股價近日超過統一，不過7-11的營收還是略勝一籌，「那7-11有什麼優點是全家比不上的嗎？」

小7推出「郵局便利包」寄件服務

小7推出「郵局便利包」寄件服務

PGO Hello Kitty Ur1電動車預購

PGO Hello Kitty Ur1電動車預購

快揪！哈根達斯吃到爽2大優惠

快揪！哈根達斯吃到爽2大優惠

小7中元節開賣「巨無霸零食」

小7中元節開賣「巨無霸零食」

關鍵字：

7-ELEVEN鼎泰豐牛角日本燒肉丸亀製麵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

歌手賈斯汀傳死訊！官方證實享年38歲

隋棠驚覺11歲男童遭鄰居侵犯　假借照顧騙回家

住不到1年！尼克2原因「1200萬賠售婚房」

王仁甫14歲愛女攻雄蛋「熱跳BTS舞蹈」季芹台下秒噴淚

老公月入20萬...貴婦人妻卻「酣戰2萬男」

快訊／國軍搜救屏科大生　軍車墜50m深谷

歐告半夜不睡覺！他發現超大蜈蚣

「紙本藝FUN券」今公布申請方式

跟小開男友第1次！24歲妹「爆裂6cm」噴血　醫曝暗黑真相

遛鹿妹爆紅！本尊現身「笑抖2秒」衣服人像上下跳

小資買房！「靠捷運近北市」問未來脫手...房仲揭地雷

熊熊正面照孕肚藏不住了！

外送員刷一星罵店家！真相曝光大逆轉

53歲「萬華望族」女星習佛未婚　房產留手足

陳芳語依偎男友懷中　嗆爆謝和弦！

更多

最夯影音

更多
王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ

王仁甫x女兒熱跳BTS舞蹈！季芹台下噴淚　「跟把拔一起開心吧？」她考慮了ＸＤ
高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

高雄男購票等太久怒喊：我要投訴　售票員20字嗆爆回應...全場拍手！

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

鬼門剛開...社頂公園曝離奇失蹤 員警表明身分少年仍「尖叫退後」

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

柯佳嬿封鎖他「搞什麼啊那麼紅」XD　許光漢成中生代..轉頭看她：所以妳是？

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

女大生學開車2度暴衝控車輛老舊　男友摸頭安撫...駕訓班：誤踩油門

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面