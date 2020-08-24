「鼎泰豐、牛角、丸龜」24小時都能吃！小7超商合作人氣名店免排隊

▲7-ELEVEN即日起推出「人氣名店賞」，特別與「鼎泰豐、牛角日本燒肉、丸亀製麵」合作，讓消費者24小時都能吃到名店料理。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／綜合報導

想吃人氣名店餐點不必訂位排隊，自家巷口的超商就有！7-ELEVEN即日起推出「人氣名店賞」，特別與「鼎泰豐、牛角日本燒肉、丸亀製麵」合作，還推出「原店吃不到的特製鮮食料理」，讓消費者不用排隊，24小時在超商都能吃得到。

▲7-ELEVEN與鼎泰豐合作，首度推出大鮮肉包、流沙包、蝦肉炒手等，在全台5800間小7門市販售。（圖／統一超商提供）



7-ELEVEN與鼎泰豐合作，將鼎泰豐店內的人氣商品延伸至全台5800間小7門市販售，包括離島金門、馬祖、澎湖，以及東部地區通通都買的到。此次也是鼎泰豐首度將冷凍食品進入超商實體通路販售，消費者買回家只需簡單復熱，就能享用美食。而8月26日起至11月3日還推出鼎泰豐系列任選 2件85折，預估帶動冷凍品相關業績成長2成以上。

▲首度與日本第一人氣燒肉店「牛角日本燒肉」合作，跨海聯名推出原店吃不到的「牛角燒肉便當」，售價89元。（圖／統一超商提供）



除了鼎泰豐，7-ELEVEN更首度與日本第一人氣燒肉店「牛角日本燒肉」，跨海聯名推出原店吃不到的「牛角燒肉便當」，售價89元。為了做出如同現烤般的風味，7-ELEVEN特別選用近3mm厚的美國雪花牛，在製程上使用日本進口的連續式烤箱以高溫直火炙燒，營造出燒肉香氣與風味，搭配牛角秘製燒肉醬與拌飯醬汁，風味獨特有層次。

▲7-ELEVEN與「丸亀製麵」合作，推出的夏季限定「丸亀胡麻嫩雞冷烏龍麵」再度回歸。（圖／統一超商提供）



另外，7-ELEVEN去年與日本第一大的連鎖烏龍麵店「丸亀製麵」合作，推出的夏季限定「丸亀胡麻嫩雞冷烏龍麵」，這次也再度回歸！熱銷破百萬份的人氣料理，由丸亀製麵主廚調製去殼芝麻研磨與新鮮製作的日式香醇胡麻醬汁，兩段石臼研磨質地細緻，搭配鮪魚提香，提升醬汁層次感；再加入日本進口鰹魚醬汁，煙燻香搭配北海道昆布熬煮出的鮮甜醬汁，拌入日本配方烏龍麵食用，絕妙滋味讓人欲罷不能，「丸亀胡麻嫩雞冷烏龍麵」每份售價79元。

業者也表示，疫情影響消費者飲食習慣改變，帶動冷凍品成長及居家料理的風氣興起，看準趨勢，7-ELEVEN「人氣名店賞」除了在實體門市販售，更延伸線上銷售商機，於門市冷凍冰箱貼上QR Code，消費者只要用手機掃描後，即可連到7-ELEVEN線上購物網站，包括KIKI餐廳、果貿、這一鍋、林聰明、禾記、東門興記⋯等逾20間名店，提供24小時冷凍店取服務，滿足消費者冷凍網購就近取的生活需求。

▲台鐵攜手全家鮮食，8/26再推全新4款新品。（圖／台鐵提供）

而全家便利超商近來則與「台鐵便當」聯名合作，繼12日推出2款懷舊創新鮮食「排骨肉蛋吐司」與「經典滷排飯卷」後，8月26日起再加碼推出「滷排骨麵」、「滷肉排骨飯」、「酸菜肉包」與「經典滷大排」4款新品鮮食，於全台全家便利商店開賣，讓經典味道以創新呈現。

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